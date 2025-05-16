快訊

整理包／考生加油！114國中會考明登場 考場規定、各科備考重點一把抓

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

日職／林冠臣二軍出賽單場3安猛打賞 連兩戰至少雙安

中央社／ 台北16日電
旅日好手林冠臣。資料照
旅日好手林冠臣。資料照

埼玉西武獅隊22歲台灣野手林冠臣昨天完成日本職棒生涯二軍初亮相，今天繼續先發出賽維持火燙手感，單場敲出3安打，連2戰出賽至少雙安，西武二軍今天以11比1擊敗橫濱DeNA隊。

身高195公分的野手林冠臣在2024年日職選秀會第4順位被西武獅隊選進，他不僅擁有絕佳身材條件，球團也同樣看重他的打擊能力。

林冠臣昨天在與東京養樂多燕子隊的比賽，先發打2棒、守中外野，日職二軍生涯初亮相就有好表現，單場5打數敲出2支安打、貢獻2分打點，二軍生涯首安、首打點、首得分都出爐。

今天西武二軍與橫濱DeNA比賽，林冠臣繼續先發擔任西武隊第2棒、守左外野，1局下壘上有人時敲出右外野方向安打，隊友延續攻勢再靠著失誤、安打跑回分數。

林冠臣3局下敲出左外野方向安打、也替球隊跑回分數，4局下敲出中外野方向飛球出局，5局下吞下三振，7局下2人出局後，隊友先選到保送上壘，林冠臣敲出個人單場第3安。

林冠臣今天總計5打數敲出3支安打，吞下1次三振、跑回2得分；西武隊團隊13支安打，包括山村崇嘉的全壘打，攻勢串連、順利拿下比賽勝利。

橫濱

延伸閱讀

王貞治盃青棒／羅于晏先發好投 新北敗部保生機

王貞治盃青棒／壯金銘後援壓制 台東勝屏東敗部續命

日職／古林睿煬創火腿隊史罕見紀錄 日網友讚：無敵速球太強了

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

相關新聞

中職／悍將傷兵又+1 曾峻岳右膝肌肉緊繃下二軍

富邦悍將隊的滿滿傷兵名單又添一人，球團今天宣布終結者曾峻岳下放二軍，原因是右膝蓋肌肉緊繃，將賴智垣升上一軍填補空缺。

中職／手榴彈扔80公尺驚動旅長！拿莫．伊漾被問要不要「簽下去」

味全龍隊野手拿莫．伊漾今年雖然因為當兵中離，依舊在二軍打出火燙手感，在今天首次升上一軍，就擔任先發第8棒、一壘手，雖然只...

中職／布坎南首度牛棚喜歡台灣熱 下周二軍登板準備好了

富邦悍將新洋投布坎南（David Buchanan）14日抵達台灣就到球隊報到，今天更首度牛棚練投，面對台灣炎熱氣候他笑...

中職／鑀龍手指骨裂8月才能歸隊 葉總苦惱「換不換」

味全龍隊洋投鑀龍因強襲球導致左手小指骨裂，總教練葉君璋今天透露這個消息，由於可能要到8月才能回到球場，逼近洋將大限時間點...

中職／陳子豪休兩場後回到第1棒 拿莫．伊漾首升一軍

味全龍隊今天面對富邦悍將隊有好消息，因脖子扭到連兩場沒先發的陳子豪，今天重返先發第1棒，而近期二軍打擊火燙的拿莫．伊漾也...

日職／林冠臣二軍出賽單場3安猛打賞 連兩戰至少雙安

埼玉西武獅隊22歲台灣野手林冠臣昨天完成日本職棒生涯二軍初亮相，今天繼續先發出賽維持火燙手感，單場敲出3安打，連2戰出賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。