中職／手榴彈扔80公尺驚動旅長！拿莫．伊漾被問要不要「簽下去」

味全龍隊野手拿莫．伊漾今年雖然因為當兵中離，依舊在二軍打出火燙手感，在今天首次升上一軍，就擔任先發第8棒、一壘手，雖然只有服12天兵役，但拿莫認為收穫滿滿，也卸下了心中一塊大石，「不用在想什麼時候要去當兵」。

拿莫．伊漾因為為中華隊打下2023年亞錦賽第2名，取得服12天補充役的資格，在今年4月中入伍服役、4月底回歸二軍，他透露，一開始長官很凶有點嚇到，但知道自己是味全龍隊球員後，「以為會被『照顧』，結果是被照顧得很好。」

跟拿莫．伊漾同梯的還有「羽球王子」王子維、滑輪好手周柏崴、田徑好手葛吳諺明等運動員，軍中也安排空間給他們維持訓練，拿莫透露，自己體重少了2公斤，肌肉量卻增加2%，「可能在軍中作息正常，伙食也不錯，不是像電影演的，還有甜點。」

拿莫．伊漾也認為感受到長官的特別照顧，運氣好也能夠體驗拆槍、搬武器等，最後一天還特別讓自己參與投擲手榴彈的訓練，「連長叫我用力丟，結果丟超過測驗的距離（65公尺），目測可能有80吧。」還被旅長招募「要不要簽下去？」

味全龍隊拿莫．伊漾當完兵回來維持好手感，今天升上一軍。圖／味全龍隊提供

對於季後參加澳洲棒球聯盟、亞洲冬季聯盟的拿莫．伊漾來說，入伍這段時間剛好休息，也帶著訓練器材維持手感，還有懂棒球的長官幫忙傳接球、練習守備，唯一不能是帶球棒揮棒，但在回到二軍銜接上沒有太大問題。

拿莫．伊漾在二軍13場出賽已經敲出5轟、10打點，打擊率2成34，他表示，自己專注在保持提高擊球率，二軍教練也給予調整空間，「最主要協助是心理上，他們告訴我不要怕三振，三振一定會有，但不要畏縮被三振，有小小開悟，也是往自己的目標，朝長打率高的選手前進。」