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中職／悍將傷兵又+1 曾峻岳右膝肌肉緊繃下二軍
富邦悍將隊的滿滿傷兵名單又添一人，球團今天宣布終結者曾峻岳下放二軍，原因是右膝蓋肌肉緊繃，將賴智垣升上一軍填補空缺。
曾峻岳在14日出賽時0.2局丟掉3分，防禦率從0.00上升到2.53，吞下個人本季第3敗，今年一軍11場出賽拿下6次救援成功，10.2局被敲8支安打，丟掉6分有3分是自責分。
悍將今年飽受傷兵困擾，投手傷兵就有洋投銳歐以及本土投手江少慶、江國豪、陳仕朋、王尉永、林旺熙、吳世豪、歐書誠、陳韋霖、李建勳和陳聖文等人，如今又多了曾峻岳。
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