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中職／陳子豪休兩場後回到第1棒 拿莫．伊漾首升一軍
味全龍隊今天面對富邦悍將隊有好消息，因脖子扭到連兩場沒先發的陳子豪，今天重返先發第1棒，而近期二軍打擊火燙的拿莫．伊漾也升上一軍。
陳子豪今年開季打擊一度低迷，改打第1棒後，手感也跟著回溫，然而前兩場都沒有先發，原因是打擊時太用力導致脖子有些扭到，但今天又重返先發打線。
另外昨天龍隊將張祐銘、陳思仲以及骨裂的鑀龍下放二軍，今天拉上張景淯填補投手空缺外，野手拿莫．伊漾、冉承霖也升上一軍。
拿莫．伊漾因為4月去服兵役，從二軍開季，今天是本季首次升上一軍，在二軍13場出賽已經敲出5轟、10打點，打擊率2成34。
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