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中職／布坎南首度牛棚喜歡台灣熱 下周二軍登板準備好了

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊新洋投布坎南（David Buchanan）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投布坎南（David Buchanan）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將新洋投布坎南（David Buchanan）14日抵達台灣就到球隊報到，今天更首度牛棚練投，面對台灣炎熱氣候他笑著說「其實滿喜歡的」，預計下周到二軍登板，準備未來的一軍出賽。

布坎南擁有豐富的職棒資歷，曾效力於美國職棒大聯盟、日本職棒及韓國職棒，在2021年時曾拿下韓職勝投王，並於2024年成功重返大聯盟，今年年初則和遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，來台前於3A擔任球隊輪值先發。

悍將總教練陳金鋒表示，布坎南今天是簡單練投，主要在下周二軍出賽觀察比賽狀況，屆時不會特別限制球數，「他是很有經驗的投手，也一直有在比賽。」

布坎南表示，今天只是上去感受一下投手丘、跟捕手搭配，找一下投球的感覺，「身體的感覺很好，我喜歡溼熱的天氣，寧願這樣可以流點汗，乾熱反而不太喜歡。」

至於下周到二軍登板，布坎南也說自己已經準備好了，「要在一軍比賽還需要調整，就透過這樣去調整，有跟投手教練討論，希望至少能夠投到5局，當一般比賽去投。」

而今天練投有感覺到中職用球的縫線比較粗一些，布坎南說：「會影響自己的變化球，但不是太大問題，我會去適應。」

大聯盟 富邦悍將 牛棚

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