中職／鑀龍手指骨裂8月才能歸隊 葉總苦惱「換不換」

味全龍隊洋投鑀龍因強襲球導致左手小指骨裂，總教練葉君璋今天透露這個消息，由於可能要到8月才能回到球場，逼近洋將大限時間點，最壞情況可能需要提前更換人選。

鑀龍是在14日對中信兄弟隊之戰第8局登板，被岳政華的強襲球打到左手，雖然忍痛把球傳到一壘完成刺殺，但隨後退場接受治療，並在昨天下放二軍。

葉君璋表示，小指骨裂的傷勢目前先採取固定治療，要等待癒合，不需要開刀，但回歸時間預估落在8月，接近831洋將大限，「有在找人選，以目前台灣制度來說，今年可能很難（回來）。」

二軍荷雷拉今天拉上一軍隨隊，然而目前龍隊四名洋將登錄名額已滿，若要換人勢必要註銷鑀龍的登錄，葉總表示，台灣沒有傷兵名單可以運用，「要換人的話，他今年就沒了，不會又少一個人，比較苦惱。」

但目前仍在等待鑀龍傷勢恢復狀況，才會做出是否換人的決定，葉總表示：「如果能夠提早開始練習，或許還有機會，但2個月沒投又要調整，時間就會拉比較長。」