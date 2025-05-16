中職／選秀會630登場 今年測試會改採4隊對戰各守位限額報名

今年中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，新人球員測試會也將在6月16日於台北市天母棒球場登場，選拔會和測試會今天起開放線上報名。今年選秀由去年墊底的台鋼雄鷹隊握有狀元籤，接下來依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟隊。

中華職棒每年吸引眾多優秀選手報名參加選拔會，台灣運彩也連續四年獨家冠名新人球員選拔會，持續以實際行動支持台灣棒球，攜手中職共同見證新秀的榮耀時刻。去年測試會共有128人參加，最終78人獲得球團推薦；選拔會則有178人挑戰職棒舞台，最終51人獲得球隊指名。

新人測試會旨在協助球團發掘具潛力的業餘選手，今年特別採用分隊對戰方式，實戰展現球技。預計將分為四隊，上、下午各兩隊交戰，並進行完整10局賽事。每位投手僅投1局並設有球數限制；野手則分組輪替上場進行打擊與守備測試。本屆測試會限額104人，包含投手40名、捕手8名、內野手32名、外野手24名，各守位額滿即截止，報名狀況將於報名網站定時更新，截止時間為6月4日中午12點，額滿即提前截止。

中華職棒新人選拔會報名至6月19日中午12:00止，凡自2020年起曾入選WBC經典賽及資格賽、世界12強、世大運、U-23與U-18世界盃、亞錦賽、亞青賽與亞運等國手資歷者皆可報名。另可透過聯盟或所屬球團推薦，以及曾獲最近一年爆米花聯盟、成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人前三名者，也具報名資格。應屆高中畢業生則須經聯盟所屬球團或高中木棒組教練推薦等方式報名。

未符合資歷的選手可透過報名參加「2025年度新人球員測試會」，經球團推薦後進入選秀程序。測試會報名資格為114、113年全國成棒甲組春季聯賽、113與112年爆米花聯盟，以及113與112年大專聯賽公開組一級賽事登錄球員。報名期間自即日起至6月4日中午12:00止，聯盟得視報名狀況保留調整權利，並另行公告。詳細報名資訊請見2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會報名網站。