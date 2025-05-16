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王貞治盃青棒／羅于晏先發好投 新北敗部保生機

中央社／ 台北16日電

王貞治盃青棒賽新北市今天敗部與彰化縣交手，新北市羅于晏先發投5.2局失1分好投，率隊以3比1搶勝、保住生機；新竹市靠著黃律維6.2局失1分優質先發，助隊4比1擊敗宜蘭縣。

114年王貞治盃青棒賽新北市隊以穀保家商代表參賽，14日比賽以2比3不敵以麥寮高中代表參賽的雲林縣隊、落入敗部，今天與彰化縣隊（彰化藝中）交手。

新北市隊由高二羅于晏擔任先發投手，前3局沒有被敲出安打，僅讓對手靠著失誤上壘，直到4局被首名打者敲出安打、再因為失誤、犧牲觸擊推進被站上三壘得點圈，但及時回穩、沒有失分。

羅于晏5局讓對手3上3下，6局續投有狀況，2人出局後被敲出安打退場，接替投手王銘賢投出觸身球保送、被敲安打失掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機，這1分要算在前一任投手羅于晏身上。

羅于晏共用80球投5.2局，僅被敲出2支安打，投出6次三振，失掉1分責失分、奪下勝投，王銘賢後援1.1局無失分。

新北市隊1局下靠著接連保送、捕逸先持得點，3局下劉承佑率先敲出二壘打，靠著捕逸、滾地球跑回第2分，5局下新北市再靠著四壞保送、觸身球保送、短打推進、對方守備失誤，再跑回1分保險分、順利拿勝。

新竹市（成德高中）今天敗部與宜蘭縣（羅東高工）交手，新竹市先發投手黃律維用108球投6.2局，被敲出3支安打，投出8次三振，雖送出偏多的5次四壞保送，但僅失1分責失分，率隊以4比1拿勝、保住晉級生機。

王貞治盃 穀保家商

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