中職／林立回歸二連勝 古久保談霸鉧德投球慢節奏

樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在林立重返先發打線後取得2連勝，總教練古久保健二稱讚：「不愧是我們的主力選手。」

林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，昨天重返先發3打數1安打、1打點、2得分，今天4打數1安打，唯一安打就是5局下的超前三分砲。

林立表示，前面先有隊友安打、保送上壘，陳晨威敲回追平分後，判斷對方應該會以直球攻擊，「設定在直球，結果是好的，有把握到失投。」

談到目前的腿部傷勢，林立也坦言還不到百分百健康，「要完全好有困難，跟健康的時候比有落差，但還是能夠表現，全力去搶下分數，傷勢就是我的朋友，懂得跟它相處。」

8局上被陳重羽敲出右外野三壘安打則與傷勢無關，林立表示，對方打得強勁，自己判斷上有些問題，「那是我自己的能力問題，我認為是失誤，該做的就是好好練習。」

猿隊連兩場靠打擊擊敗獅隊，但古久保健二指出，打線雖然有慢慢變好，但也要去了解對方怎麼壓制自己，「還有很多進步空間。」