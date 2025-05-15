快訊

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

獨／滿足2需求擁2優勢 輝達總部傳落腳北士科

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林立回歸二連勝 古久保談霸鉧德投球慢節奏

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，林立（右）獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，林立（右）獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在林立重返先發打線後取得2連勝，總教練古久保健二稱讚：「不愧是我們的主力選手。」

林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，昨天重返先發3打數1安打、1打點、2得分，今天4打數1安打，唯一安打就是5局下的超前三分砲。

林立表示，前面先有隊友安打、保送上壘，陳晨威敲回追平分後，判斷對方應該會以直球攻擊，「設定在直球，結果是好的，有把握到失投。」

談到目前的腿部傷勢，林立也坦言還不到百分百健康，「要完全好有困難，跟健康的時候比有落差，但還是能夠表現，全力去搶下分數，傷勢就是我的朋友，懂得跟它相處。」

8局上被陳重羽敲出右外野三壘安打則與傷勢無關，林立表示，對方打得強勁，自己判斷上有些問題，「那是我自己的能力問題，我認為是失誤，該做的就是好好練習。」

猿隊連兩場靠打擊擊敗獅隊，但古久保健二指出，打線雖然有慢慢變好，但也要去了解對方怎麼壓制自己，「還有很多進步空間。」

猿隊先發投手霸鉧德5局被敲6支安打，僅失1分，拿下第二場勝投，不過來台後還沒投滿6局過，古久保健二表示，今天三上三下的半局比較少，球與球之間花費時間太長，也造成守備、比賽節奏都有點差，「面對打者要能夠確實勝負，下次登板前要調整好，希望前幾顆勇於勝負。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，先發投手霸鉧德（右）。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，先發投手霸鉧德（右）。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊。記者陳正興／攝影

古久保健二 林立

延伸閱讀

60歲楊繡惠化身樂天女孩 一曲「吹歸眠」嚇壞眾啦啦隊

中職／德保拉8局無失分好投 兄弟1分斬斷龍隊4連勝

中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

中職／徐若熙4.2局失3分1責失退場 球探紛紛收工

相關新聞

中職／林立驚天三分超前轟 猿隊2連勝龍頭獅

樂天桃猿隊打線在林立加入後重新串連，昨天大勝統一獅隊，今天林立又轟出一發超前三分砲，幫助猿隊以4：1取得對戰二連勝，猿隊...

中職／林立傷癒首轟出爐 打斷梅賽斯初登板連45.2局未挨轟

林立回歸打線對樂天桃猿隊來說是大利多，不僅昨天大勝統一獅隊，今天更轟出傷癒歸隊後的首轟，一發三分砲打斷獅隊洋投梅賽斯的初...

日職／古林睿煬短打越來越順 教練團讚：不錯唷

日本職棒火腿隊為了準備6月開打的交流賽，投手群加緊練習打擊，「台灣金孫」古林睿煬從一開始有點害怕的短打，但後面越來越順，...

中職／林立回歸二連勝 古久保談霸鉧德投球慢節奏

樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在林立重返先發打線後取得2連勝，總教練古久保健二稱讚：「不愧是我們的主力選手。」

中職／呂詠臻投觸身球歹勢 陳傑憲拍屁回禮

樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，7局上呂詠臻登板對上「台灣隊長」陳傑憲，結果投出觸身球，該局結束後陳傑憲與呂詠臻互相擁抱，...

中職／張閔勛盜壘阻殺有感提升 猿隊教頭點出進化關鍵

樂天桃猿隊捕手張閔勛今年不僅打擊率進化，盜壘阻殺率2成50的狀態若能延續到球季結束，也將寫下生涯近四年最佳，總教練古久保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。