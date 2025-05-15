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中職／林立回歸二連勝 古久保談霸鉧德投球慢節奏
樂天桃猿隊今天以4：1擊敗統一獅隊，在林立重返先發打線後取得2連勝，總教練古久保健二稱讚：「不愧是我們的主力選手。」
林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，昨天重返先發3打數1安打、1打點、2得分，今天4打數1安打，唯一安打就是5局下的超前三分砲。
林立表示，前面先有隊友安打、保送上壘，陳晨威敲回追平分後，判斷對方應該會以直球攻擊，「設定在直球，結果是好的，有把握到失投。」
談到目前的腿部傷勢，林立也坦言還不到百分百健康，「要完全好有困難，跟健康的時候比有落差，但還是能夠表現，全力去搶下分數，傷勢就是我的朋友，懂得跟它相處。」
8局上被陳重羽敲出右外野三壘安打則與傷勢無關，林立表示，對方打得強勁，自己判斷上有些問題，「那是我自己的能力問題，我認為是失誤，該做的就是好好練習。」
猿隊連兩場靠打擊擊敗獅隊，但古久保健二指出，打線雖然有慢慢變好，但也要去了解對方怎麼壓制自己，「還有很多進步空間。」
猿隊先發投手霸鉧德5局被敲6支安打，僅失1分，拿下第二場勝投，不過來台後還沒投滿6局過，古久保健二表示，今天三上三下的半局比較少，球與球之間花費時間太長，也造成守備、比賽節奏都有點差，「面對打者要能夠確實勝負，下次登板前要調整好，希望前幾顆勇於勝負。」
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