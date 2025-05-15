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中職／林立驚天三分超前轟 猿隊2連勝龍頭獅
樂天桃猿隊打線在林立加入後重新串連，昨天大勝統一獅隊，今天林立又轟出一發超前三分砲，幫助猿隊以4：1取得對戰二連勝，猿隊也站上聯盟第四位，距離第三名的中信兄弟只剩半場勝差。
猿隊今天面對0：1的落後，5局下先是馬傑森敲出內野安打上壘，2出局後林政華觸身球形成一、二壘有人，陳晨威的安打敲回追平分，第二棒林立立刻轟出一發左外野全壘打，一棒拉開分差。
林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，5月9日回到一軍，10日上場代打但獲得故意四壞保送，到昨天重返先發3打數1安打、1打點、2得分，今天又敲出傷癒後的第1轟、本季第5轟，追平林子豪並列聯盟第二，僅次於魔鷹的9轟。
獅隊先發投手梅賽斯開賽前連續41.2局沒有挨轟，今天在第5局被林立破功，最終投完6局被敲6支安打、丟掉4分，承擔本季第2敗，防禦率也上升到3.02；猿隊先發投手霸鉧德則是5局被敲6支安打，僅失1分，拿下第二場勝投。
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