中職／呂詠臻投觸身球歹勢 陳傑憲拍屁回禮
樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，7局上呂詠臻登板對上「台灣隊長」陳傑憲，結果投出觸身球，該局結束後陳傑憲與呂詠臻互相擁抱，這一幕被球迷稱為「顏值巔峰」、「顏值最高投打組合」。
呂詠臻與陳傑憲都是今年世界棒球經典賽中華隊成員，今天是兩人本季首次對決，陳傑憲在2好1壞後奮力纏鬥，而呂詠臻投出的第8球失準砸到陳傑憲的腿部，成為觸身球。
不過呂詠臻只有讓這一人次上壘，接下來連抓3個出局數，呂詠臻先走向裁判檢查手套，隨後折返走向陳傑憲，陳傑憲看到他就露出笑容示意沒有關係，兩人互相握手、擁抱後，陳傑憲拍了拍呂詠臻的屁股收尾。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言