中職／呂詠臻投觸身球歹勢 陳傑憲拍屁回禮

樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，7局上呂詠臻登板對上「台灣隊長」陳傑憲，結果投出觸身球，該局結束後陳傑憲與呂詠臻互相擁抱，這一幕被球迷稱為「顏值巔峰」、「顏值最高投打組合」。

呂詠臻與陳傑憲都是今年世界棒球經典賽中華隊成員，今天是兩人本季首次對決，陳傑憲在2好1壞後奮力纏鬥，而呂詠臻投出的第8球失準砸到陳傑憲的腿部，成為觸身球。

不過呂詠臻只有讓這一人次上壘，接下來連抓3個出局數，呂詠臻先走向裁判檢查手套，隨後折返走向陳傑憲，陳傑憲看到他就露出笑容示意沒有關係，兩人互相握手、擁抱後，陳傑憲拍了拍呂詠臻的屁股收尾。