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中職／呂詠臻投觸身球歹勢 陳傑憲拍屁回禮

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊呂詠臻（右）不小心對統一獅隊陳傑憲（左）投出觸身球，該局結束後兩人握手、擁抱致意。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊呂詠臻（右）不小心對統一獅隊陳傑憲（左）投出觸身球，該局結束後兩人握手、擁抱致意。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，7局上呂詠臻登板對上「台灣隊長」陳傑憲，結果投出觸身球，該局結束後陳傑憲與呂詠臻互相擁抱，這一幕被球迷稱為「顏值巔峰」、「顏值最高投打組合」。

呂詠臻與陳傑憲都是今年世界棒球經典賽中華隊成員，今天是兩人本季首次對決，陳傑憲在2好1壞後奮力纏鬥，而呂詠臻投出的第8球失準砸到陳傑憲的腿部，成為觸身球。

不過呂詠臻只有讓這一人次上壘，接下來連抓3個出局數，呂詠臻先走向裁判檢查手套，隨後折返走向陳傑憲，陳傑憲看到他就露出笑容示意沒有關係，兩人互相握手、擁抱後，陳傑憲拍了拍呂詠臻的屁股收尾。

樂天桃猿隊呂詠臻（右）不小心對統一獅隊陳傑憲（左）投出觸身球，該局結束後兩人握手、擁抱致意。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊呂詠臻（右）不小心對統一獅隊陳傑憲（左）投出觸身球，該局結束後兩人握手、擁抱致意。記者陳正興／攝影

呂詠臻 樂天桃猿 陳傑憲

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