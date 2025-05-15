中職／林立傷癒首轟出爐 打斷梅賽斯初登板連45.2局未挨轟

林立回歸打線對樂天桃猿隊來說是大利多，不僅昨天大勝統一獅隊，今天更轟出傷癒歸隊後的首轟，一發三分砲打斷獅隊洋投梅賽斯的初登板起連續45.2局未挨轟紀錄，幫助猿隊在前5局打完取得4：1領先。

猿隊今天面對0：1的落後，5局下先是馬傑森敲出內野安打上壘，2出局後林政華觸身球形成一、二壘有人，陳晨威的安打敲回追平分，第二棒林立立刻轟出一發左外野全壘打，一棒拉開分差。

林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，5月9日回到一軍，10日上場代打但獲得故意四壞保送，到昨天重返先發3打數1安打、1打點、2得分，今天又敲出傷癒後的第1轟、本季第5轟，追平林子豪並列聯盟第二，僅次於魔鷹的9轟。

梅賽斯開賽前連續41.2局沒有挨轟，今天在第5局被林立破功，連續未挨轟局數停在45.2局，統一獅隊史排名第13，最高是吳俊良的初登板起連續113.2局未挨轟，聯盟紀錄則是 Lamigo桃猿隊梅森的154局。