中職／獅隊林子崴重返一軍 餅總點出劉予承失速問題

統一獅隊今天面對樂天桃猿隊做出人員異動，楊孟沅下二軍、林子崴升上一軍，針對牛棚中劉予承近期狀態不佳，獅隊總教練林岳平也坦言會找方式去幫助他。

林子崴因為自律神經狀況在4月29日下二軍，由楊孟沅頂上，今天兩人也是一上一下，林岳平表示：「既然子崴可以上（一軍），就是相信他。」

昨天獅隊以1：10輸給猿隊，劉予承後援1.1局丟掉2分，開季至今防禦率來到8.31，林岳平坦言，劉予承近期狀況不太理想，狀態、出賽是交給投手教練，「但以我的角度，確實還不是那麼勝任，希望可以調整到我們可以倚賴的投手。」

林岳平也點出，劉予承的問題不在控球，昨天解除滿壘危機有達到球隊期望，差異在投球威力，「他過往能投到147、149公里，目前只有142公里，足足差了5公里，這樣的話，是不好壓制對手。」

為何今年會失速？林岳平指出，劉予承過去有傷在身，目前看來還需要時間找到更好的方式，「我們會盡最大努力來幫助他。」