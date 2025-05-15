中職／張閔勛盜壘阻殺有感提升 猿隊教頭點出進化關鍵

樂天桃猿隊捕手張閔勛今年不僅打擊率進化，盜壘阻殺率2成50的狀態若能延續到球季結束，也將寫下生涯近四年最佳，總教練古久保健二點出張閔勛對修正傳球的用心，張閔勛則說：「總是要突破自己。」

張閔勛生涯阻殺率曾在2021年寫下3成20的新高，然而接下來連續三季都不滿2成，今年24場蹲捕被盜壘成功15次、盜壘阻殺5次，阻殺率比富邦悍將隊捕手戴培峰還要高。

「其實阻殺率每年不一定，不用太在意。」張閔勛因為作為打者觀察其他捕手數據，也有注意到戴培峰今年阻殺率不高，「跟投手的動作也有很大關聯，捕手能做的就是把基本功做好，也不是說丟準就一定抓得到出局。」

不過古久保健二指出，看得出張閔勛在傳球上的努力，「阻殺是投捕手兩方面的責任，閔勛傳球沒有一般捕手好，但今年真的下很多功夫。」

古久保健二也點出，盜壘阻殺不是捕手唯一的工作，引導投手、帶給投手安心感才是最重要的，這部分張閔勛已經做得很好，不需要擔心，今年打擊又有提升，加上阻殺率的提高，整體都很不錯。

張閔勛也知道傳球這個問題困擾自己多年，「人家也知道我的缺點，就是把不好的地方去加強，不是練就一定有好結果，但總是要突破自己。」