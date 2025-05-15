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中職／本季首戰2.1局爆仍在輪值 郭俊麟也知道對猿苦手

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供

統一獅隊郭俊麟因受傷延後開季進度，直到昨天才迎來本季一軍出登板，結果面對「天敵」樂天桃猿隊，2.1局失5分吞敗，郭俊麟自認控球問題需要盡快修正，而總教練林岳平指出，郭俊麟還是會在先發輪值裡。

郭俊麟昨天雖然前2局僅被敲1支安打，但他自認從首局面對林智平時「就看得出來球有點亂噴」，到第3局更是出現3次四壞、1次觸身球，導致該局丟掉4分。

郭俊麟表示，自己一開始有些期待，但到了第3局好球投不進去，希望跟打者對決時盡快有結果，導致結果不好，「這是接下來要修正的」。

林岳平則指出，郭俊麟面對首輪打者的狀況可以接受，然而第二輪連續出現保送後被敲安打是敗筆，直球沒辦法搶下好球數，「昨天雖然是失敗，但這幾天讓他調整，下一場還是在80球內爭取最多出局數，無論4局、5局，能夠穩定就好。」

郭俊麟吞下生涯對戰猿隊的10連敗、對戰防禦率上升到6.08，猿隊打者林泓育得知這個數據時有些意外，「其實俊麟不是那麼好對付，知道是他先發，我們都要做很多準備」。

郭俊麟則表示，這幾年對上猿隊，自己也有投出過好成果的時候，但那時候對方會投得更好，導致還沒拿過勝投，「自己其實就是享受對決，無論是對上12強隊友、小胖學長，都很享受。」

雖然去年球季結束後參加世界12強棒球賽，但郭俊麟認為不能夠當作藉口，「比賽張力的差異影響不大，賽季後也是休息，12強是自己要參加的，不能牽拖到隔年賽季。」

林岳平 樂天桃猿 郭俊麟

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