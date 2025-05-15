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中職／傳訊祝福陳冠偉結婚 呂詠臻：他沒找我…
味全龍隊投手陳冠偉今天辦理人生大事，跟太太一起登記結婚，好友呂詠臻聽到後先悠悠吐了一句「他沒有找我…」，後來才認真回答說：「已經有傳訊息給他祝福了。」
呂詠臻過去效力龍隊時因為練習頻率接近，與陳冠偉形影不離，就連現在呂詠臻轉戰樂天桃猿隊後都還保持聯繫，「上、下班開車時都會打電話聊天、關心一下。」甚至有時龍隊作客桃園時，兩人也會相約一起離開球場。
今天也因為猿隊要在桃園棒球場對上統一獅隊，呂詠臻沒能參與到陳冠偉的人生大事，呂詠臻說：「他有先跟我說大概這個時候，但是自己也有比賽要顧。」
兩人因為大學是學長、學弟關係就認識，進入職棒也在同一隊，而且都是「惜字如金」個性，一起當室友的時候，甚至有比完賽會到住處就完全不說話，各做各的事直到隔天再一起出發去球場。
「其實冠偉也滿好聊。」呂詠臻笑說：「有對到頻率，不會覺得尷尬的話。」而如今轉隊之後，都還是會每天互相關心，呂詠臻說：「就像一般朋友一樣。」
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