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日職／古林睿煬短打越來越順 教練團讚：不錯唷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊安排投手參加打擊練習，最右邊為來自台灣的古林睿煬。圖／取自火腿隊官方X
日本職棒火腿隊安排投手參加打擊練習，最右邊為來自台灣的古林睿煬。圖／取自火腿隊官方X

日本職棒火腿隊為了準備6月開打的交流賽，投手群加緊練習打擊，「台灣金孫」古林睿煬從一開始有點害怕的短打，但後面越來越順，更獲得教練團稱讚「不錯唷」。

火腿隊6月3日開始要與中央聯盟球隊交手，依序對上阪神隊、橫濱隊、養樂多隊、廣島隊、巨人隊以及中日隊，面對橫濱、巨人、中日都是客場，將比照央聯規定，投手也要上場打擊。

火腿隊13日開始就讓投手群訓練跑壘，近期更開啟打擊練習，加藤貴之、北山亘基、金村尚真、古林睿煬四位投手參與，球團官方社群也貼上四人合照，並說「有強打者的氛圍」。

古林睿煬從高中開始就沒有打擊，根據日本媒體「日刊體育」報導，古林一開始小心翼翼地嘗試將球棒碰到球，但逐漸找回手感，開始順利擊中球，還獲得教練團的稱讚。

古林睿煬 橫濱 火腿

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