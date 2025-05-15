經典賽／又一大咖參戰！ 大都會強打索托確定代表多明尼加
大都會隊休賽季以世紀大約簽下的強打外野手索托（Juan Soto）在今天宣布，將代表多明尼加參加2026年世界棒球經典賽，繼日前海盜隊怪物投手史肯斯（Paul Skenes）後，又一大咖球員宣布參戰。
上屆多明尼加被分在D組，但因敗給委內瑞拉與波多黎各，戰績2勝2敗，無緣晉級複賽，當時還效力教士隊的索托也有參賽，分組賽4場全勤，繳出15支6，當中包含3支二壘安打與2發全壘打，附帶3分打點。
今年多明尼加同樣被分在D組，小組對手有委內瑞拉、荷蘭、以色列與尼加拉瓜，當中只有荷蘭去年為非D組參賽國，其它皆是熟面孔。
索托今年休賽季簽下15年7.65億美元的世紀大約獲得更多注目，雖然開季手感較為低迷，但近期狀態慢慢加溫。目前例行賽已繳出8轟，打擊率2成55，也幫助大都會穩固國聯東區龍頭寶座。
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