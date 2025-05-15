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中職／tripleS、QWER來了！悍將6月大巨蛋4連戰星光閃閃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊6月12日至15日前進台北大巨蛋，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊6月12日至15日前進台北大巨蛋，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊6月12日至15日前進台北大巨蛋，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出，兩天平日有ELL&s、麋先生賽後表演，周末的「G!POP 流行音樂節」更是邀請到韓國女團 tripleS 及人氣搖滾女團 QWER，還有李聖傑、告五人輪番演出。

6月12日(四)賽後由超實力女團 ELL&s 揭開表演序幕，接續由 TF111 與 Fubon Angels 帶來精心準備的魅力演出；13日(五)賽後則由金曲搖滾樂團麋先生 MIXER 帶來情感濃烈的現場演出，為平日夜晚注入動人樂章。

周末主題日「G!POP 流行音樂節」壓軸登場，14日(六)「KPOP 之夜」迎來韓國超大型女團 tripleS 及人氣搖滾女團 QWER，一次兩組韓團帶給大家滿滿的動感與熱情。

6 月 15 日(日)「K 歌之夜」則邀請情歌王李聖傑與超人氣天團告五人輪番演出， 用首首經典的K歌金曲，讓大家一起在巨蛋裡唱出回憶與感動。

本次富邦悍將大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，12、13 日平日憑富邦悍將聯名卡 於富邦悍將售票網購買平日 B1 一般區，最低只要 300 元就能進場，一般售票最低票價為 400 元，應援舞台前的熱力區票價則為 1080 元。

14、15 日「G!POP 流行音樂節」主題日，應援熱力區票價則為 1680 元，並開放至 L4 看台票價為 600 元，相關進場贈品則將於日後陸續公布；另推出4連戰全包的「亞瑟王大巨蛋套票」，限量販售 B1 熱區座位並提供總額九五折優惠。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王、梅林魔法師等會員將依級別享有分階段購票資格，優先購票時段自5月20日(二)中午12點30分起陸續展開，將開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每位亞瑟傳奇每場次限購4張，5月23日(五)起中午12點30分起全面啟售。

富邦悍將隊6月12日至15日前進台北大巨蛋，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊6月12日至15日前進台北大巨蛋，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出。圖／富邦悍將隊提供

F1 Fubon Angels 富邦悍將

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