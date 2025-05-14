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中職／雄鷹單局3E還是贏 悍將2度領先拿不到連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將今天敗給雄鷹。富邦悍將臉書
富邦悍將今天敗給雄鷹。富邦悍將臉書

昨天中止6連敗的富邦悍將隊今天展現連勝企圖心，然而2度領先卻沒能維持到最後，9局上王柏融用一支超前安打，將6：4的逆轉勝送給台鋼雄鷹隊總教練洪一中當作生日禮物。

雄鷹2局上靠著保送、失誤攻上三壘，杜家明的適時安打先馳得點，不過3局下申皓瑋安打、高國麟觸身球後，范國宸也以適時安打追平比數。

4局下雄鷹卻出現守備大亂流，二壘手郭永維、游擊手曾子祐相繼失誤，捕手張肇元也有沒接乾淨回傳球的失誤發生，單局3次失誤，讓悍將攻下1分超前。

不過5局上張肇元敲出陽春砲扳平戰局，王柏融在用適時安打超前比數，而7局下悍將攻佔滿壘，林澤彬的一支安打敲回2分打點逆轉比數，悍將第二度領先。

然而1分領先的局面，9局上悍將終結者曾峻岳卻突然控球失準，單局2次四壞保送、1次觸身球，包含滿壘時保送紀慶然導致平手，最終更被王柏融敲出2分打點的安打，0.2局丟掉3分，吞下本季首次的救援失敗。

台鋼雄鷹 王柏融

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