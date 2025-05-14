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中職／挨觸身球後猛打3安 張閔勛：能上就繼續上

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛今天3安猛打賞。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊捕手張閔勛今天3安猛打賞。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天以10：1擊敗統一獅隊，全隊猛敲14支安打，捕手張閔勛更是在被觸身球後，敲出3支安打的猛打賞演出，張閔勛笑說，自己的想法是還能上場就要上。

張閔勛開季至今打擊手感維持得不錯，最近9場更是敲出14支安打，打擊率上升到3成38，張閔勛表示：「帳面上是不錯，就是把基本的做好，按照教練團交代的功課去做，打好打不好都是一樣。」

今天張閔勛首打席吞K後，3局下載滿壘時手部挨了觸身球，幫球隊擠回一分，當下總教練古久保健二上場關心，但後面3個打席都敲出安打，也讓古久保賽後表達很安心「沒有問題」。

張閔勛謙虛表示，今天球隊整體攻勢都比較順，雖然被觸身球打到，有些瘀青，但還能打就繼續，「觸身球也有幫助到球隊嘛。」

古久保健二也稱讚張閔勛今天的引導，投出6局無失分的先發投手威能帝也指出，有張閔勛在，自己不知道要投什麼球的時候，都會得到很好的引導，張閔勛自己則說，賽前開會時都會做好研究，去發揮投手的優勢。

猿隊今年對戰獅隊4連敗後終於拿下首勝，古久保健二表示，今天沒有特別擬定策略，而是每個人都走做好工作，先前打擊比較沒有發揮，但今天的比賽有很多保送，就能取得大局。

今天傷癒首次先發的林立在5局打完後退場休息，不過也貢獻了1安打、1打點、2得分，古久保健二表示，有阿立在球隊就提升了一個層次，讓他先退場是因為也打了4打席，加上傷後回來、分數拉開，因此早點休息。

古久保健二 張閔勛

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