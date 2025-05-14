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中職／獵獅4連勝有一套 威能帝：我也不知道

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園主場以10：1大勝龍頭統一獅隊，先發投手威能帝6局無失分演出，取得個人對戰獅隊的4連勝，賽後笑說：「我也不知道為什麼。」

威能帝今天面對獅隊投了85球就退場，總教練古久保健二解釋，5局上威能帝有被強襲球打到手，加上分數已經拉開，因此讓他投完第6局就先休息，「賽前看他牛棚感覺沒有平常那麼好，但比賽一開始就充分展現出他的能力。

威能帝前兩局僅被敲出一支內野安打，後面2支安打分散在第3、4局，5、6局都投出三上三下，完全壓制，威能帝也說，牛棚練投時確實感覺沒有太好，「就是盡自己所能，幫助球隊，今天隊友打擊、防守也幫助我很多。」

這是威能帝自2023年來台後，對戰獅隊的4連勝，一共7場先發、49局失13分（12分責失），對戰防禦率2.20是所有球隊最低，被上壘率更僅有0.90，威能帝自己也有發現，「對他們投得特別好，我不知道原因，但對他們來說比較不好。」

開季7場出賽已經取得5勝0敗，威能帝表示，現在雖然有些成績，但球季還很長，說這些都還太早，希望能夠幫助球隊取得更多勝利、投出更多優質先發，跟去年比起來，自己更了解打者的習性。

威能帝 樂天桃猿 牛棚

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