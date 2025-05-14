中職／威能帝好投對獅4連勝 郭俊麟「恐猿」10連敗

統一獅隊12強國手郭俊麟本季初登板依舊克服不了「恐猿症」，樂天桃猿隊在他先發的2.1局裡狂攻5分，最終更以10：1大勝，猿隊先發投手威能帝6局無失分演出衝上防禦率榜第二，拿下第5勝獨居聯盟第一。

郭俊麟中職生涯對猿隊有名苦手，今天賽前對戰10場先發、4場後援，成績是0勝9敗、防禦率5.55，今天復出首戰雖然前2局僅失1分，但第3局卻出現3次四壞、1次觸身球加上被敲2支安打，僅抓1出局後退場，單局丟掉4分都算在他帳上，也吞下對戰10連敗。

猿隊在4局下繼續猛攻，4支安打追加3分，將比數拉開，包含張閔勛1分打點的二壘打，張閔勛今天4打數3安打，包含2支二壘打，貢獻3分打點。

威能帝延續本季的不敗之身，今天面對獅隊6局僅被敲3支安打，沒有失分，另有3次三振、沒有保送，防禦率下修到1.65，僅次於台鋼雄鷹後勁1.62，7場先發5勝0敗則獨居第一，生涯對戰獅隊更是取得4勝0敗。