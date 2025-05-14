快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

中職／洪一中球場過64歲生日 直言贏球才是最好慶祝

中央社／ 新北14日電
洪一中。台鋼雄鷹隊提供(資料照)
洪一中。台鋼雄鷹隊提供(資料照)

中職台鋼雄鷹總教練洪一中今天過64歲生日，他表示，自己生日通常都是在球場，贏球就是最好的慶祝。另外，談到曾子祐近況不佳，洪一中指出，今天調整到第9棒看能否調個手氣。

台鋼雄鷹隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，剛好是洪一中的64歲生日，賽前球隊也有簡單幫洪一中慶生。對此洪一中表示，「沒什麼好慶祝的，就唱生日快樂歌，叫大家加油這樣，我生日通常都在球場，贏球就是最好的慶祝，但也有跟家人一起吃個飯。」

而雄鷹隊陣中捕手陳致嘉今天剛好也是23歲生日，與總教練洪一中差了41歲，近期陳致嘉在一軍獲得較多一軍機會，洪一中也說：「最近出賽機會比較多，希望他好好把握。」

另外，雄鷹的曾子祐近期打擊狀況不佳，今天之前已經4場出賽沒有安打，昨天賽事改打第7棒、今天則是第9棒，賽前練打時洪一中也有特別幫助曾子祐調整，「有給他一點意見，最近他也是打得不順。」

至於棒次調整，洪一中則說：「打哪一棒都有壓力，打不好的話排在第幾棒都是壓力，就換個棒次調個手氣。」

台鋼雄鷹 曾子祐 洪一中

延伸閱讀

中職／紀慶然觸擊不成敲超前安 洪總嚴詞：需要特點

中職／起爭議！後勁與壘審吵退板次數 洪總衝上場捍衛

中職／富邦悍將戰績一洩千里 傷兵滿營實非戰之罪

中職／統一獅X台鋼雄鷹「南人祭」公布主視覺 洪一中、胡金龍都入鏡

相關新聞

經典賽／陳偉殷、郭泓志、林威助加入！中華隊情蒐團隊星光閃耀

中華隊備戰2026世界棒球經典賽，中華職棒聯盟今天公布，陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等三人加入情蒐團隊，任務將放...

中職／餅總要「冰」陳傑憲 陳聖平解鎖生涯首次守中外野

「餅總」林岳平為了要「冰」陳傑憲，意外讓陳聖平解鎖職棒生涯第一次的中外野守備，沒有守備機會的陳聖平笑說：「很想要球飛過來...

中職／古林睿煬請喝萬波！林岳平解釋化身「喜餅」的那一天

從統一獅隊輸出到日職火腿隊的台灣投手古林睿煬在12日投出完封勝，獅隊教練、隊友們圍繞在電視機前加油的身影令球迷感動，古林...

中職／傷癒後首次重返先發 林立：我還活著！

樂天桃猿隊今天在桃園主場對上統一獅隊，林立重返打線擔任第二棒、右外野手，暌違已久的先發讓林立開心說：「我還活著！」

中職／洪一中球場過64歲生日 直言贏球才是最好慶祝

中職台鋼雄鷹總教練洪一中今天過64歲生日，他表示，自己生日通常都是在球場，贏球就是最好的慶祝。另外，談到曾子祐近況不佳，...

中職／富邦悍將新洋投布坎南抵台 笑談再與南珉貞同隊

中職富邦悍將新洋投布坎南今天抵達台灣、到新莊棒球場練投，他表示，今天來跟隊友打招呼、簡單熱身，目前感覺還不錯，也提到再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。