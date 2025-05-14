中職／洪一中球場過64歲生日 直言贏球才是最好慶祝
中職台鋼雄鷹總教練洪一中今天過64歲生日，他表示，自己生日通常都是在球場，贏球就是最好的慶祝。另外，談到曾子祐近況不佳，洪一中指出，今天調整到第9棒看能否調個手氣。
台鋼雄鷹隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，剛好是洪一中的64歲生日，賽前球隊也有簡單幫洪一中慶生。對此洪一中表示，「沒什麼好慶祝的，就唱生日快樂歌，叫大家加油這樣，我生日通常都在球場，贏球就是最好的慶祝，但也有跟家人一起吃個飯。」
而雄鷹隊陣中捕手陳致嘉今天剛好也是23歲生日，與總教練洪一中差了41歲，近期陳致嘉在一軍獲得較多一軍機會，洪一中也說：「最近出賽機會比較多，希望他好好把握。」
另外，雄鷹的曾子祐近期打擊狀況不佳，今天之前已經4場出賽沒有安打，昨天賽事改打第7棒、今天則是第9棒，賽前練打時洪一中也有特別幫助曾子祐調整，「有給他一點意見，最近他也是打得不順。」
至於棒次調整，洪一中則說：「打哪一棒都有壓力，打不好的話排在第幾棒都是壓力，就換個棒次調個手氣。」
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