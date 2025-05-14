經典賽／陳偉殷、郭泓志、林威助加入！中華隊情蒐團隊星光閃耀

中華隊備戰2026世界棒球經典賽，中華職棒聯盟今天公布，陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等三人加入情蒐團隊，任務將放在掌握旅外球員動態、提供團隊意見。

中華職業棒球大聯盟開始統籌情蒐團隊與後勤團隊，情蒐部門延續世界棒球12強、經典賽資格賽的團隊，目前已由統籌教練陳瑞昌率領情蒐小組，結合運動數據分析公司組成WBC情蒐團隊，進行相關的情蒐備戰工作。

面對明年的經典賽，聯盟也持續擴充、強化情蒐團隊量能，經與團隊溝通討論後，由會長蔡其昌邀請過去旅外經驗豐富的球員陳偉殷、郭泓志與林威助等三人加入。

今年宣告引退的陳偉殷具有旅美、旅日深厚資歷，更效力過美國職棒大聯盟金鶯與馬林魚隊，將以協助觀察旅美選手的狀態為主。

前旅美左投郭泓志則是在美國職棒大聯盟道奇隊奮鬥期間留下優異成績，經歷多次手術波折，也被譽為「不死鳥」，希望借重他的經驗與專業，協助關心旅美球員的狀況。

前旅日名將、現富邦悍將副領隊林威助在擔任選手期間旅日經驗豐富，返台打球退休後也長期投入在執教工作，因此特別邀請他協助關心與掌握旅日選手的動態，以提供情蒐團隊更多專業意見。

聯盟表示，會長蔡其昌非常重視國家隊的後勤與情蒐團隊，投入備戰資源歷屆之最，除了世界12強團隊的規模持續維持外，仍希望有更多專業人士的加入協助，為國家隊備戰工作盡一份力量，成為教練與選手的最強後盾，除了情蒐團隊已啟動外，團隊預計7月起陸續拜訪在美國與日本的選手。