中職／郭俊麟重返一軍有球數限制 林岳平期待投出最長局數

統一獅隊今天在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，由郭俊麟先發，這也是他自世界12強棒球賽後首次在一軍出賽，總教練林岳平透露，郭俊麟有80球的限制，「希望他在這個範圍能，投出最長的局數。」

去年季後參加12強賽的郭俊麟，今年在春訓期間大腿拉傷，復健計畫放在增加肌力，投球進度往後延長，也導致賽季確定較晚起步，4月上旬才開始實戰打擊練習（Live BP）。

4月18日郭俊麟首度在二軍出賽，中繼1局失1分，接下來慢慢拉長投球數，後面兩場都後援2局，5月2日則是先發4.1局、投60球，被敲2支安打、失2分，另有5次三振。

林岳平解釋，原本計畫讓郭俊麟在二軍再投一場，但因為林詔恩下二軍，因此讓郭俊麟稍微早一點上來，但也是原本的計畫之內。

林詔恩在5月4日出賽時投了5.1局、失2分拿下勝投，不過賽後回饋，手部有些疲勞，林岳平指出，保險起見讓他先跳過這次先發，看狀況也可能跳過2次。