中職／飛力獅手指破皮不一般 餅總苦惱如何避免復發

統一獅洋投飛力獅前一次登板因手指破皮、血染球褲，不得不提前退場，總教練林岳平今天透露，飛力獅的手指破皮不是一般狀態，而是投球習慣導致容易自己戳到手指，要看接下來如何幫助他降低傷害。

飛力獅手指破皮不是第一次，不過林岳平指出，飛力獅傷的不是因為摩擦破皮的指腹，而是在手指頭的背面，「主要是投球習慣跟別人不一樣，他每一個球種都會扣球，手指就會戳到自己的拇指指背，導致容易破皮。」

林岳平表示，這樣的受傷方式不算罕見，但通常是投曲球才會發生，而飛力獅每個球種都會，就看接下來如何防護，由於投手手掌不能貼紮，「或許可以使用液態、透明的藥劑，讓那一塊變比較硬，像是之前有投手受傷是用三秒膠去止血。」

雖然當天讓飛力獅提前退場，林岳平表示，其實飛力獅還是可以投，只是投手教練評估下，乾脆讓他提早下來。