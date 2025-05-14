中職／古林睿煬請喝萬波！林岳平解釋化身「喜餅」的那一天

從統一獅隊輸出到日職火腿隊的台灣投手古林睿煬在11日投出完封勝，獅隊教練、隊友們圍繞在電視機前加油的身影令球迷感動，古林睿煬今天再次跨海請客，好友林靖凱也說：「他很有自信展現他的球。」

古林睿煬在5月1日投出7局失2分好投、締造日職生涯首勝時，隔天就曾請前隊友們喝手搖飲，11日以98球投出完投完封勝後，也選在今天獅隊有比賽的時刻再次請飲料；有趣的是，這次古林選擇品牌為「萬波」，而1日能夠拿下首勝，正是火腿隊友萬波中正敲出超前轟的緣故。

11日那天獅隊原本要在花蓮出賽，但因雨勢關係打不成，全隊剛好有時間能夠一起為古林加油，總教練林岳平邊看邊滿臉笑容，而古林拿下勝投的瞬間，全隊熱烈掌聲，林岳平更開心說：「回家囉。」

有「大餅」綽號的林岳平當天化身「喜餅」模式，林岳平今天還原當下，因為還在等待比賽是否進行的裁決，自己才會留下來看，也剛好見證子弟兵的完封勝。

好友林靖凱則表示，前面雖然被敲安打失去完全比賽機會，但那個當下獅隊球員們沒有太大惋惜，「或許大家會覺得可惜，但內容已經投得很好了，他有慢慢適應那邊，無論是場上、裁判，隊友之間的相處也很融洽，相信他會越來越好。」