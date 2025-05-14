快訊

陳大天閃兵公開鞠躬致歉 隱瞞公司和家人「他們都不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊林安可。記者侯永全／攝影
統一獅隊林安可。記者侯永全／攝影

統一獅主砲林安可日前因大腿拉傷下二軍，近期開始在二軍出賽，6月14日、15日的「傑尼獅主題日」林安可是招牌之一，何時能夠回歸一軍？獅隊總教練林岳平表示，順利的話這周到下周的期間有機會。

林安可4月初曾因膝蓋髕骨發炎只能代打，中間1周後雖然回到先發，但4月22日賽後回饋不理想，檢查後發現左大腿拉傷，在23日下放二軍休息。

原本順利的話10天期滿就能回歸，不過林安可恢復進度比預期的慢一些，5月13日首次二軍出賽，2打數1安打就是一發全壘打，開轟後退場休息，今天繼續在二軍擔任指定打擊，首打席又敲出安打。

林岳平表示，林安可距離回到一軍還要一段時間，現階段還不太能跑動，在二軍只會擔任指定打擊，先維持比賽手感，就算回到一軍也會先避免讓他守備。

腳扭傷的林培緯，傷後也已經在二軍出賽4場。餅總表示，「他的進度應該會比安可快，只是狀況好的話，可能就要頭痛了。」林岳平解釋，現階段一壘還是以陳鏞基為主，「如果培緯上來，要在什麼時間點輪替，是必須考慮的地方。」

林安可 林岳平

延伸閱讀

中職／餅總要「冰」陳傑憲 陳聖平解鎖生涯首次守中外野

中職／古林請獅隊隊友喝飲料！林岳平：希望他越走越遠

中職／贏球檢討守備瑕疵 林岳平偷補一句：恭喜古林

中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常

相關新聞

中職／餅總要「冰」陳傑憲 陳聖平解鎖生涯首次守中外野

「餅總」林岳平為了要「冰」陳傑憲，意外讓陳聖平解鎖職棒生涯第一次的中外野守備，沒有守備機會的陳聖平笑說：「很想要球飛過來...

中職／傷癒後首次重返先發 林立：我還活著！

樂天桃猿隊今天在桃園主場對上統一獅隊，林立重返打線擔任第二棒、右外野手，暌違已久的先發讓林立開心說：「我還活著！」

中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH

統一獅主砲林安可日前因大腿拉傷下二軍，近期開始在二軍出賽，6月14日、15日的「傑尼獅主題日」林安可是招牌之一，何時能夠...

日職／古林睿煬準備打擊？前隊友林靖凱笑了：可以期待

效力日職火腿隊的台灣投手古林睿煬戴上打擊頭盔，預告著交流戰有機會上場，他過去在中職沒有打擊經驗，從高中就是隊友的林靖凱更...

中職／亞太棒球場爭取統一獅「雙主場」 ？ 南市體育局回應了

號稱全國戶外最大、觀眾席達2萬5千個的台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，完工後舉辦測試賽，議員指設備多項缺失，包括座...

日職／二軍孫易磊先發5.2局無失分 奪本季第2勝

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，雖然在第3、第5局遇到危機，不過最後都順利解決，總計主投5.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。