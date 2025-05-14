中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH

統一獅主砲林安可日前因大腿拉傷下二軍，近期開始在二軍出賽，6月14日、15日的「傑尼獅主題日」林安可是招牌之一，何時能夠回歸一軍？獅隊總教練林岳平表示，順利的話這周到下周的期間有機會。

林安可4月初曾因膝蓋髕骨發炎只能代打，中間1周後雖然回到先發，但4月22日賽後回饋不理想，檢查後發現左大腿拉傷，在23日下放二軍休息。

原本順利的話10天期滿就能回歸，不過林安可恢復進度比預期的慢一些，5月13日首次二軍出賽，2打數1安打就是一發全壘打，開轟後退場休息，今天繼續在二軍擔任指定打擊，首打席又敲出安打。

林岳平表示，林安可距離回到一軍還要一段時間，現階段還不太能跑動，在二軍只會擔任指定打擊，先維持比賽手感，就算回到一軍也會先避免讓他守備。

腳扭傷的林培緯，傷後也已經在二軍出賽4場。餅總表示，「他的進度應該會比安可快，只是狀況好的話，可能就要頭痛了。」林岳平解釋，現階段一壘還是以陳鏞基為主，「如果培緯上來，要在什麼時間點輪替，是必須考慮的地方。」