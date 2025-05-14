中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH
統一獅主砲林安可日前因大腿拉傷下二軍，近期開始在二軍出賽，6月14日、15日的「傑尼獅主題日」林安可是招牌之一，何時能夠回歸一軍？獅隊總教練林岳平表示，順利的話這周到下周的期間有機會。
林安可4月初曾因膝蓋髕骨發炎只能代打，中間1周後雖然回到先發，但4月22日賽後回饋不理想，檢查後發現左大腿拉傷，在23日下放二軍休息。
原本順利的話10天期滿就能回歸，不過林安可恢復進度比預期的慢一些，5月13日首次二軍出賽，2打數1安打就是一發全壘打，開轟後退場休息，今天繼續在二軍擔任指定打擊，首打席又敲出安打。
林岳平表示，林安可距離回到一軍還要一段時間，現階段還不太能跑動，在二軍只會擔任指定打擊，先維持比賽手感，就算回到一軍也會先避免讓他守備。
腳扭傷的林培緯，傷後也已經在二軍出賽4場。餅總表示，「他的進度應該會比安可快，只是狀況好的話，可能就要頭痛了。」林岳平解釋，現階段一壘還是以陳鏞基為主，「如果培緯上來，要在什麼時間點輪替，是必須考慮的地方。」
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言