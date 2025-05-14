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中職／感受新領隊想打造強隊企圖 林立未談及FA事宜

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立。本報資料照片
樂天桃猿隊林立。本報資料照片

樂天桃猿隊在5月初更換領隊，由副董事長暨執行長牧野幸輝接任，也與隊長林立交流球隊現況，至於未來的FA議題則未談及，著重在想要打造出強隊的企圖心。

林立透露，跟新領隊的談話中，感受到想要打造出一支很強隊伍的想法，「他有這樣的企圖心，選手也要有，只是現在傷兵比較多，相對辛苦，我能做的就是以選手身分，讓他們知道選手的狀況是怎麼樣，由他們去評估。」

而林立最快在明年底將取得自由球員資格，雙方話題中並未聊到這一塊，林立表示，自己這方面還是交給經紀公司，「FA是未來式，球季還沒結束，現在不要再受傷為主，先把自己的價值打出來。」

除了是否行使自由球員資格，也有提前續約可能，不過林立認為，自己不會先做預設，如果別隊想要自己也可以，能夠延長合約也很好，「代表比較有保障。」

中華職棒 林立 樂天桃猿

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