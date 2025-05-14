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日職／古林睿煬準備打擊？前隊友林靖凱笑了：可以期待
效力日職火腿隊的台灣投手古林睿煬戴上打擊頭盔，預告著交流戰有機會上場，他過去在中職沒有打擊經驗，從高中就是隊友的林靖凱更露出笑容說：「大家可以好好期待。」
火腿隊將於6月3日開始日職「交流戰」賽程，前往中央聯盟出戰需要遵守無指定打擊的規則，投手也需要下場打擊，火腿隊今天貼出古林跟金村尚真練習時戴著頭盔的照片。
古林睿煬在11日投出98球的完投完封勝，雖然在5月12日被「抹消登錄」，但實際上是先發輪值的人員調度，仍舊要準備10天期滿後的下一場一軍登板，照輪值推估，6月6日起與橫濱隊的系列賽有可能上場，屆時將需要打擊。
「他高中就沒有在打擊了。」平鎮高中同學、統一獅隊隊友的林靖凱更透露，古林睿煬應該從國中就很少打擊，「他自己也知道他打擊不好，有出來打的話，大家看姿勢就知道。」
古林睿煬目前正在加緊短打訓練，至於會因此擔不擔心古林的跑壘？林靖凱笑說：「要先打到再說，要跟他說，不用太勉強自己。」隨後也認真說到，其實古林睿煬很常跑步，跑壘應該不是太大問題，倒是不習慣的觸擊，「看他會不會來問我。」
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