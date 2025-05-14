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中職／傷癒後首次重返先發 林立：我還活著！

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
林立。樂天桃猿提供
林立。樂天桃猿提供

樂天桃猿隊今天在桃園主場對上統一獅隊，林立重返打線擔任第二棒、右外野手，暌違已久的先發讓林立開心說：「我還活著！」

林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，5月9日回到一軍，10日上場代打但獲得故意保送，到今天重返先發，總教練古久保健二表示，林立傷勢已無大礙。

林立今天先發2棒，林政華調到第9棒，古久保解釋，林政華打擊近況沒那麼理想，因此讓他減輕一些壓力，而林子偉今天也重返先發、擔任第5棒、二壘手。

下二軍這段時間，林立還是在一軍隨隊、調整，他表示自己這段期間主要是照顧傷勢，先前沒辦法下場，心情上自然不太美麗，「身體狀況不好，也是對自己生氣，想說『怎麼還不行』。」

而今天能夠先發，林立也認為自己身體基本沒什麼問題，但守備位置教練也說得很明白，「內野是沒什麼機會了，今年就是專心外野，如果真的要到我去守內野，那可能球隊有些狀況了。」

雖然沒辦法回到內野，但林立認為只要能夠下場就是好事，外野守備也沒想像的容易，自己還有很多需要學習，不過跟自己的內野守備相比，「外野還是有好一點。」

林子偉 林立 樂天桃猿

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