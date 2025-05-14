中職／餅總要「冰」陳傑憲 陳聖平解鎖生涯首次守中外野
「餅總」林岳平為了要「冰」陳傑憲，意外讓陳聖平解鎖職棒生涯第一次的中外野守備，沒有守備機會的陳聖平笑說：「很想要球飛過來。」
統一獅隊10日在花蓮棒球場對上富邦悍將隊，比數拉開情況下，陳聖平在9局上從游擊移防中外野，林岳平今天解釋調度原因，陳聖平在美職有外野守備經驗，又不想讓陳傑憲下場，剩半局情況下讓陳聖平來支援。
這對小聯盟有過3場外野守備經驗的陳聖平來說也是新鮮事，「一開始聽到，以為是開玩笑。」陳聖平只好跟林佳緯借手套上場。
至於為何會不讓陳傑憲下場？林岳平透露：「就是要強迫他，前陣子他打得好的時候，球都被接殺，臉上沒了笑容，所以就打算讓他好好休息，平常安打都不會累。」不過今天在桃園對上樂天桃猿隊，陳傑憲又回到先發行列。
雖然是第一次守中外野，但陳聖平笑說，自己在小聯盟3次守外野都是先發，「右外野還有過接殺後傳一壘的雙殺。」不過也坦言外野守備有其難處，球的飛行距離不好判斷，至於要守哪個位置他都可以，「能幫助到球隊最重要，有機會的話就享受在外野奔跑。」
有趣的是，獅隊三位外野手有著在比賽結束後一起擺出「Ending Pose」的習慣，陳聖平看起來有點不適應，他也解釋，自己知道要擺姿勢，「只是不知道開始要由誰來喊。」
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