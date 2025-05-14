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中職／亞太棒球場爭取統一獅「雙主場」 ？ 南市體育局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，議員關切缺失改善，並提議邀請統一獅職棒做為「雙主場運作模式」。圖／台南市政府提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，議員關切缺失改善，並提議邀請統一獅職棒做為「雙主場運作模式」。圖／台南市政府提供

號稱全國戶外最大、觀眾席達2萬5千個的台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，完工後舉辦測試賽，議員指設備多項缺失，包括座位設置導致「橫向」移動造成困擾，場內階梯無配置防滑條、場內大螢幕尺寸偏小、資訊顯示不清等，市府體育局表示相關缺失已改善，場地也報請中華職棒聯盟（中職）驗證的申請，今年下半年可望就能進行中職比賽。

市議員李宗霖表示，民眾提供多項關於亞太棒球場建議，如場內階梯無配置防滑條、球場周邊無清楚的停車場或市區路牌標示、現場網路訊號收訊不良、本壘後方座位區第㇐排前方無走道，影響通行動線等，最大問題是「座椅設置」，「縱向」移動方便，但要「橫向」走動時則很麻煩，「滿場時如何安全疏散，是不能忽視的重要課題」，千萬不要因為座位數最大，而影響球迷進場觀賽的「安全」。

市議員蔡筱薇也指出，成棒主球場今年2月迎來「中韓職棒交流賽」，球迷反應場館規畫與設施存在不少缺失，包含動線不佳、觀眾席僅設縱向走道，缺乏橫向通道；場內大螢幕尺寸偏小、資訊顯示不清，本壘後方的防護網高度也不足等諸多缺失需改善。

體育局長陳良乾回應，針對初驗的缺失已陸續改善，包括觀眾席階梯防滑條，本壘後方座位區第㇐排前方無走道，已請施工廠商調整，部分椅子拆掉移到外野，讓通道可以更順暢，指示牌請交通局協助處理，現場網路訊號，後續會與業者接洽。

體育局說，今年2月舉辦韓職NC恐龍隊交流賽，也藉此機會開放部分區域供民眾體驗，同步蒐集民眾改善意見，已完成多項改善，其餘涉及需檢討原設計部分，將綜合各界意見逐步評估更臻完善。

蔡筱薇也提到，統一獅是否進駐亞太棒球場也受關注，建議市府應與統一獅球團合作，採行「雙主場運作模式」，在原台南棒球場與亞太棒球場間採取彈性安排，提供球迷更優質的觀賽體驗。

陳良乾表示，主球場的改善工程已完成，待中職認證結果出爐，未來包括統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹等職棒球隊，若對場地滿意，也有機會申請將該地作為主場，「沒有排除任何可能」，歡迎所有潛在廠商或團隊來經營或租借，爭取全體市民最大利益。

台南市議員蔡筱薇關切亞太國際棒球訓練中心缺失改善，並提議邀請統一獅職棒做為「雙主場運作模式」。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡筱薇關切亞太國際棒球訓練中心缺失改善，並提議邀請統一獅職棒做為「雙主場運作模式」。記者吳淑玲／翻攝
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，觀眾席階梯無配置防滑條已經完成改善。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，觀眾席階梯無配置防滑條已經完成改善。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，觀眾席階梯無配置防滑條已經完成改善。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，觀眾席階梯無配置防滑條已經完成改善。圖／台南市體育局提供

棒球場 觀眾 議員

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