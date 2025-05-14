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經典賽／海盜強投史肯斯加入！美國隊戰力大提升

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
海盜王牌投手史肯斯宣布加入2026經典賽美國隊。截圖自MLB X
海盜王牌投手史肯斯宣布加入2026經典賽美國隊。截圖自MLB X

2026年經典賽美國隊陣容增添一名超級投手，海盜隊「火球男」史肯斯（Paul Skenes）宣告將披上國家隊戰袍，預計將成為美國隊先發輪值王牌，曾在軍校就讀的史肯斯說：「能在世界舞台代表國家，沒有比這更棒的事了。」

從2017年就開始看經典賽，史肯斯對當時美國隊奪冠記憶猶新，之後一直關注經典賽，心中想著「如果我哪天能參加，絕不會說不」，而這次機會真的來了，收到美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）聯繫邀請時，史肯斯搶先回答：「我加入！」

「這真的很特別，」史肯斯今天賽前對媒體說：「我從小看經典賽長大，沒想過自己會有機會參加，所以我告訴自己，如果真的有機會，那我絕對不會錯過，現在我真的有這個機會了。」

雖然大聯盟初登板至今僅一年多，但史肯斯作為去年新人王得主，今年球季又是塞揚獎熱門候選人，生涯32場出賽拿下14勝7敗、防禦率2.16，187.2局投球累積223次三振，對美國隊無疑是一大助力。

史肯斯的愛國心眾所皆知，他的棒球之路起步於美國空軍官校，也與蓋瑞・辛尼基金會（Gary Sinise Foundation）合作，支援退伍軍人、急難救助人員及其家庭。

「我高中時，原本以為自己現在應該是在駕駛戰鬥機。」史肯斯說：「而不是在大聯盟的球場與世界最頂尖球員對戰。」

史肯斯 經典賽 美國隊

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