全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊迎戰台電隊，最終雖以4比6敗給台電隊，奪下亞軍，卻也創隊史最佳成績。市長黃偉哲表示，不僅代表球員們的訓練成果與毅力，也象徵台南棒球運動的整體實力不斷提升。

黃偉哲昨晚指派副市長葉澤山於賽前到場為南市城市棒球隊選手加油打氣，體育局長陳良乾則全程為台南隊加油。黃偉哲說，台南市城市棒球隊一路過關斬將，從初賽一路挺進決賽，這次能夠在眾多勁旅中脫穎而出，最終奪下亞軍，創下隊史最佳成績。

黃偉哲表示，這不僅代表球員們的訓練成果與毅力，也象徵南市棒球運動的整體實力不斷提升，特別感謝教練團的辛勤指導與球員的奮戰，未來市府將持續支持基層與成棒層級的球隊發展，透過完善設施與專業培訓，不論是硬體設施提升或是軟體訓練資源，打造更多優秀的棒球人才，厚植台南成為棒球城市的實力。

陳良乾說，本屆春季聯賽競爭激烈，參賽隊伍眾多，南市城市棒球隊自2014年成軍以來在春季聯賽最佳成績為第4名，這次拿下亞軍意義非凡，不僅是實力的肯定，更是對台南基層體育政策的鼓舞。市府長期推動各級棒球運動，皆致力於提供完善資源與場地，讓選手能無後顧之憂地追求夢想，未來將持續投入更多資源與支持，協助台南棒球選手持續進步，期盼球隊再接再厲，繼續寫下歷史新頁。