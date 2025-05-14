亞運／40人集訓名單出爐 排藍白對抗賽觀察篩選

中央社／ 台北13日電
全國成棒甲組春季聯賽13日結束由台電（圖）奪冠，賽後公布2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，第一階段集訓預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察篩選。圖／中華民國棒球協會提供
全國成棒甲組春季聯賽13日結束由台電（圖）奪冠，賽後公布2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，第一階段集訓預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察篩選。圖／中華民國棒球協會提供

全國成棒甲組春季聯賽結束由台電奪冠，賽後公布名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，包括35歲具職棒資歷好手陳敏賜，最年輕為合庫將滿19歲投手林佾葳，第一階段集訓安排6場藍白對抗賽。

備戰2026年名古屋亞運棒球項目比賽，先前已經確定將由台中台壽霸龍隊總教練湯登凱擔任台灣隊總教練，打擊教練林加祐、投手教練姜建銘、內野教練陳偉志、外野體能教練呂祐華、客座體能教練蔡瑋豪。

棒協今天公布40人集訓名單，投手18人，包括潛力被看好、在春季聯賽投出100球完封勝的19歲投手林張子俊，另外有吳逸平、楊尊凱、高偉強、林浩瑋、王政浩、林佾葳、林志穎、黃柏儒、韋宏亮、陳慎、黃翰克、陽杰恩、游宗儒、湯羽桐、呂昱廷、石梓霖、楊家凱。

捕手4人為吳松勳、蔡宗修、蔡瑋泰、蔡岱霖；內野手10人中最資深球員為具職棒資歷35歲野手陳敏賜，陳敏賜在昨天春聯4強賽還有單場雙響砲表現，與同樣入選培訓名單的李亦崴都是上屆杭州亞運班底，另外8人為楊笑虎、林雨力、陳聖賢、許賀捷、于森旭、王騰玉、高育瑋、邱郡。

外野手8人中楊振裕也是上屆杭州亞運班底，陳孝允是2023年亞錦賽代表隊成員，另外6人為潘俊宇、陳致語、蔡智榆、陳彥穎、黃柏叡、鄭昭誠。

培訓隊預計15日報到，第一階段在國訓棒球場集訓至26日，預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察，再進一步篩選名單至26人，並於7月15日展開第2階段集訓，先備戰今年9月在中國舉行的亞錦賽。

亞運 棒球 陳敏賜

延伸閱讀

中職／林詩翔培養不同功能變化球 失敗能再站起來更重要

棒球／忠孝國小體驗迷你棒球 兆豐銀公益捐贈起跑

中職／蔡明忠做夢夢到球隊近況 勉勵悍將戰績回升成為球迷的驕傲

2025名古屋自由行住宿怎麼選？精選地鐵站附近親子友善飯店，帶小孩輕鬆不踩雷！

相關新聞

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

富邦悍將隊迫切需要的一勝，後援洋投富藍戈卻搞砸3：1領先優勢，幸有8局下范國宸敲出救命二壘打開路，加上台鋼雄鷹隊失誤送禮...

中職／「大董」來一趟刺激悍將止敗 鋒總：從最小的事情開始做起

富邦悍將隊的連敗地獄，今天終於看到盡頭的光，在新莊棒球場以5：3險勝台鋼雄鷹隊，為6連敗、主場7連敗畫下句點。此役賽前因...

中職／鋼龍優質先發、吉力吉撈滿貫砲 龍隊近期4連勝

中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊洋投鋼龍展現壓制力，總計投7局僅失1分優質先發，打者方面吉力吉撈．鞏冠滿貫砲，率隊以...

成棒／春季聯賽黃柏叡2安3打點 率台電擊敗台南市奪冠

全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰台灣電力公司棒球隊今天與台南市成棒隊交手，兩隊5局上打完一度戰成平手，5局下台電靠李冠賢高飛犧...

中職／李東洺奪MVP盼邦迷不管晴雨都在 大董探班有被安慰到

富邦悍將隊今天以5：3險勝台鋼雄鷹隊，為6連敗、主場7連敗畫下句點，先發投手李東洺演出6.1局好投無緣勝投，仍獲選為單場...

中職／黃子豪一軍安排中繼登板時間點 仍會以先發養成

中職台鋼雄鷹隊去年選秀第2輪指名投手黃子豪6日升上一軍還沒有出賽紀錄，投手統籌教練橫田久則表示，在一軍會找中繼出賽時機點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。