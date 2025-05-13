快訊

兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

影／悍將奪勝 中止主場七連敗

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
悍將董子恩回壘得分。記者侯永全／攝影
悍將董子恩回壘得分。記者侯永全／攝影

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，悍將先發投手李東洺主投6.1局，被敲出3安打，3次保送，送出7次三振，不僅創生涯最多投球局數，用球數也是生涯第二多，雖無關勝負，卻順利為球隊拿下勝利，並獲選單場最有價值球員。

悍將第四棒指定打擊高國麟在六局下擊出陽春全壘打，第六棒董子恩三打數擊出兩支安打，無打點卻也得一分，而九局登板救援的曾峻岳順利解決雄鷹三名打者。終場悍將以5比3拿下久違的勝利，同時中止6連敗及主場7連敗。

悍將范國宸（右）八局下擊出二壘安打。記者侯永全／攝影
悍將范國宸（右）八局下擊出二壘安打。記者侯永全／攝影
悍將救援投手曾峻岳助球隊中止主場7連敗。記者侯永全／攝影
悍將救援投手曾峻岳助球隊中止主場7連敗。記者侯永全／攝影
悍將先發投手李東洺主投6.1局，被擊出7支安打失3分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
悍將先發投手李東洺主投6.1局，被擊出7支安打失3分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
悍將救援投手曾峻岳（右）助球隊中止主場7連敗，賽後與捕手豊暐相擁慶賀。記者侯永全／攝影
悍將救援投手曾峻岳（右）助球隊中止主場7連敗，賽後與捕手豊暐相擁慶賀。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹 曾峻岳

延伸閱讀

中職／「大董」來一趟刺激悍將止敗 鋒總：從最小的事情開始做起

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

中職／曾峻岳無用武之地伺機登板 鋒總談2牛棚「沒他們問題會更大」

中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

相關新聞

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

富邦悍將隊迫切需要的一勝，後援洋投富藍戈卻搞砸3：1領先優勢，幸有8局下范國宸敲出救命二壘打開路，加上台鋼雄鷹隊失誤送禮...

中職／李東洺奪MVP盼邦迷不管晴雨都在 大董探班有被安慰到

富邦悍將隊今天以5：3險勝台鋼雄鷹隊，為6連敗、主場7連敗畫下句點，先發投手李東洺演出6.1局好投無緣勝投，仍獲選為單場...

中職／蔡明忠做夢夢到球隊近況 勉勵悍將戰績回升成為球迷的驕傲

富邦悍將隊又陷入新一波連敗地獄，今天帶著6連敗、主場7連敗在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，「大董」蔡明忠賽前現身，集合全隊開...

中職／大董來了！蔡明忠集合悍將開會 親看練球與鋒總、林桑談話

富邦悍將隊戰績一瀉千里，今天在新莊棒球場力求止敗，賽前「大董」蔡明忠現身，與全隊談話約30分鐘，更親自上場督軍賽前練習。

中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

台鋼雄鷹隊今天前進新莊棒球場，再度叩關5成勝率，本季前5次在差1勝就能勝場追平敗場的情況下，都在下一場輸球，今天將由洋投...

中職／鋼龍優質先發、吉力吉撈滿貫砲 龍隊近期4連勝

中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊洋投鋼龍展現壓制力，總計投7局僅失1分優質先發，打者方面吉力吉撈．鞏冠滿貫砲，率隊以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。