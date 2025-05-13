影／悍將奪勝 中止主場七連敗

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，悍將先發投手李東洺主投6.1局，被敲出3安打，3次保送，送出7次三振，不僅創生涯最多投球局數，用球數也是生涯第二多，雖無關勝負，卻順利為球隊拿下勝利，並獲選單場最有價值球員。

悍將第四棒指定打擊高國麟在六局下擊出陽春全壘打，第六棒董子恩三打數擊出兩支安打，無打點卻也得一分，而九局登板救援的曾峻岳順利解決雄鷹三名打者。終場悍將以5比3拿下久違的勝利，同時中止6連敗及主場7連敗。 悍將范國宸（右）八局下擊出二壘安打。記者侯永全／攝影 悍將救援投手曾峻岳助球隊中止主場7連敗。記者侯永全／攝影 悍將先發投手李東洺主投6.1局，被擊出7支安打失3分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 悍將救援投手曾峻岳（右）助球隊中止主場7連敗，賽後與捕手豊暐相擁慶賀。記者侯永全／攝影