中職／「大董」來一趟刺激悍將止敗 鋒總：從最小的事情開始做起

富邦悍將隊的連敗地獄，今天終於看到盡頭的光，在新莊棒球場以5：3險勝台鋼雄鷹隊，為6連敗、主場7連敗畫下句點。此役賽前因「大董」蔡明忠現身喊話備受關注，總教練陳金鋒說，大家都很努力想贏，董事長鼓勵大家大膽去做、想怎麼為了團隊去努力，「前段時間確實比較低迷，需要大家找回比賽的熱情、鬥志，一步一步從最小的事情開始做起，慢慢越來越穩定。」

悍將先發投手李東洺投6.1局僅被敲3安打、失3分，延續對戰雄鷹的壓制力，前6局僅失1分、送出7次三振，帶著3：1領先續投第7局，一出局後連續出現兩次四壞保送，用球數已達107球被換下，李吳永勤接手成功解決杜家明，但富藍戈登板保送張肇元形成滿壘，紀慶然補上安打，將李東洺留在壘上的兩位跑者都兌現成為分數。

3：3平手局面，今天剛傷癒重返一軍的范國宸，8局下以二壘打開路，董子恩執行短打，雄鷹投手張誠恩傳出大爆傳，直接送給悍將超前分，林澤彬的高飛犧牲打再送回1分，曾峻岳9局上登板把關2分領先成功「關門」。

陳金鋒指出，李東洺最近的表現非常好，在球隊最艱困、最需要時，都能拿出好表現，第七局的狀況可能因為太想把那局完成，「投起來比較沒之前那麼自在，控制比較沒那麼好。」