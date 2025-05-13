中職／李東洺奪MVP盼邦迷不管晴雨都在 大董探班有被安慰到

富邦悍將隊今天以5：3險勝台鋼雄鷹隊，為6連敗、主場7連敗畫下句點，先發投手李東洺演出6.1局好投無緣勝投，仍獲選為單場MVP。此役賽前因「大董」蔡明忠現身打氣而掀起熱議，悍將將士用命，最終搶下勝利，李東洺則說：「不管大董有沒有來，都會想表現好。」他也坦言，球隊最近狀況真的太差，大董特地來關心球隊狀況、飲食，「有被安慰到。」

李東洺延續對戰雄鷹的壓制力，今天前6局僅失1分、送出7次三振，帶著3：1領先續投第7局，一出局後連續出現兩次四壞保送，用球數已達107球被換下，李吳永勤接手成功解決杜家明，但富藍戈登板保送張肇元形成滿壘，紀慶然補上安打，將李東洺留在壘上的兩位跑者都兌現成為分數，李東洺的勝投資格也沒了。

富藍戈投球任內所失的2分都記在李東洺帳上，李東洺此役以6.1局僅被敲3安打、失3分無關勝敗作收，富藍戈則是留下1.1局無失分，成為勝利投手。

談到第7局的狀況，李東洺指出，知道自己在進入6局以後會有保送較多的問題，讓教練比較擔心，一直想要進攻打者，「但可能太想要做這件事，因此迷失掉一些自己本來該有的。」此役好投關鍵，李東洺表示，如果自己能把變化球控在好球帶讓打者進攻，通常那一場投起來就會比較順，今天就有做到這件事。

被問到與捕手豊暐的搭配，李東洺認為，不管是與誰搭檔，「其實，我比較算是…有點屬於大投手的那種感覺，會想要主要是我在控制比賽，自己投起來節奏也會比較順，不管是以往或今天都屬於這個模式，除非捕手很強力堅持這個打者他了做很多功課，可能會順著他。」