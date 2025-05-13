中職／黃子豪一軍安排中繼登板時間點 仍會以先發養成
中職台鋼雄鷹隊去年選秀第2輪指名投手黃子豪6日升上一軍還沒有出賽紀錄，投手統籌教練橫田久則表示，在一軍會找中繼出賽時機點讓教練觀察，但仍期待將他養成為雄鷹未來先發投手戰力。
20歲投手黃子豪去年選秀前段順位獲得雄鷹隊指名、表現備受期待，季後也有參加加亞洲冬季棒球聯盟賽事磨練，當時橫田久則就曾表示，期待黃子豪未來加入球隊先發輪值。
黃子豪開季二軍出發，目前為止二軍5場出賽（4場先發），總計投24局失掉7分（6分責失分），戰績1勝2敗，防禦率2.25，等待一軍初登板時機。
黃子豪6日升上一軍，今天賽前還沒有一軍出賽。被問起黃子豪出賽規劃，橫田久則表示，黃子豪在二軍表現不錯，讓他上一軍主要是先習慣一軍的節奏，目前安排找合適時間點讓他中繼出賽，也讓一軍教練團觀察實戰投球狀況。
對於黃子豪先發養成的想法沒有變，橫田久則表示，雖然不知道球隊是不是會有其他想法，但認為黃子豪就是先發型態的投手，希望將他培養成雄鷹隊未來本土先發投手輪值戰力。
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