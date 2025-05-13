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中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

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中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國麟第6局從艾速特手中敲出陽春砲。記者侯永全／攝影
高國麟第6局從艾速特手中敲出陽春砲。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊迫切需要的一勝，後援洋投富藍戈卻搞砸3：1領先優勢，幸有8局下范國宸敲出救命二壘打開路，加上台鋼雄鷹隊失誤送禮，悍將終場以5：3險勝，6連敗、主場7連敗畫下句點，也是悍將在5月的第一勝。

悍將處於連敗谷底，「大董」蔡明忠下午特地現身新莊棒球場，為全隊打氣鼓勵要溝通、要團結，盼戰績提升，讓球迷感到驕傲。

雄鷹先發投手艾速特以114球完成6局投球，被敲5安打、失3分，3局下保送豊暐，林澤彬執行短打點飛，艾速特嘗試撲接這球沒接到，反倒形成內野安打，開啟悍將大好機會，後續李宗賢安打、申皓瑋高飛犧牲打各帶有1分打點，高國麟第6局補上陽春砲，但悍將後續滿壘嗆司未能再添分數，讓艾速特仍繳出一場優質先發。

李東洺延續對戰雄鷹的壓制力，前6局僅失1分、送出7次三振，帶著3：1領先續投第7局，一出局後連續出現兩次四壞保送，用球數已達107球被換下，李吳永勤接手成功解決杜家明，但富藍戈登板保送張肇元形成滿壘，紀慶然補上安打，將李東洺留在壘上的兩位跑者都兌現成為分數，李東洺的勝投資格也沒了。

3：3平手局面，今天剛傷癒重返一軍的范國宸，8局下以二壘打開路，董子恩執行短打，雄鷹投手張誠恩傳出大爆傳，直接送給悍將超前分，林澤彬的高飛犧牲打再送回1分，曾峻岳9局上登板把關2分領先成功「關門」。

台鋼雄鷹隊先發投手艾速特。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手艾速特。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者侯永全／攝影

富藍戈 李東洺

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