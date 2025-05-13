快訊

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

為活化資產…台積電出售設備給世界先進星廠 總價預估超過7100萬美元

中職／林詩翔培養不同功能變化球 失敗能再站起來更重要

中央社／ 新北13日電
林詩翔。台鋼雄鷹提供
林詩翔。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹隊投手林詩翔扛終結者位置表現亮眼，雄鷹投手教練橫田久則透露培養2種不同功能變化球達到效果，但也提到要連續2次失敗後還可以重新站起來，才能成為真正的終結者。

雄鷹隊今年球季由投手林詩翔扛起終結者位置，今天賽前以8次救援成功暫居救援王。雄鷹投手教練橫田久則表示，對林詩翔來說，目前還沒有經歷過任何一次失敗，失敗之後如何重建信心很重要，「要連續2次失敗後還可以重新站起來，才可以成為真正的終結者。」

林詩翔球速以終結者角色來看不是特別快，變化球使用比例高。被問起這類型的投手擔任終結者如何養成，橫田久則表示，從去年開始就希望林詩翔培養2種不同功能的變化球種，一種是搶好球數、一種是讓打者揮空。

橫田久則提到，林詩翔本來的滑球變化幅度比較小，如果使用原本的滑球，容易讓打者只鎖定他的直球打，修正過後搭配使用，現在的直球比較沒有這麼容易被看穿。

至於林詩翔出色的變速球，橫田久則表示，包括握法和變化幅度都有影響，以直球均速不算特別快的投手來看，變速球可以成為讓打者揮空的變化球種，代表有相當好的變化幅度。

中職 台鋼雄鷹 球速

延伸閱讀

中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

中職／李東洺對雄鷹連12局未失分 新莊登板為悍將6連敗解危

中職／吳明鴻、吳柏萱脫離戰線 雄鷹簽下培訓選手張育誠

中職／洋投主宰戰局一點都不有趣 洋將制度應該做出改變了！

相關新聞

中職／蔡明忠做夢夢到球隊近況 勉勵悍將戰績回升成為球迷的驕傲

富邦悍將隊又陷入新一波連敗地獄，今天帶著6連敗、主場7連敗在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，「大董」蔡明忠賽前現身，集合全隊開...

中職／大董來了！蔡明忠集合悍將開會 親看練球與鋒總、林桑談話

富邦悍將隊戰績一瀉千里，今天在新莊棒球場力求止敗，賽前「大董」蔡明忠現身，與全隊談話約30分鐘，更親自上場督軍賽前練習。

中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

台鋼雄鷹隊今天前進新莊棒球場，再度叩關5成勝率，本季前5次在差1勝就能勝場追平敗場的情況下，都在下一場輸球，今天將由洋投...

中職／後勁連6場優質先發不敗原因 橫田久則：我也想問

中職台鋼雄鷹隊洋投後勁本季目前為止連6場出賽優質先發，維持穩定水準的原因，投手教練橫田久則笑說，「連我都想問」，點出後勁...

中職／林詩翔培養不同功能變化球 失敗能再站起來更重要

中職台鋼雄鷹隊投手林詩翔扛終結者位置表現亮眼，雄鷹投手教練橫田久則透露培養2種不同功能變化球達到效果，但也提到要連續2次...

棒球／忠孝國小體驗迷你棒球 兆豐銀公益捐贈起跑

兆豐銀行「夢寐以球、豐盛童年」迷你棒球公益捐贈活動在5月13日正式啟程，第1所受惠的學校是「好厝邊」台北市忠孝國小。兆豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。