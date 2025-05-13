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中職／蔡明忠做夢夢到球隊近況 勉勵悍將戰績回升成為球迷的驕傲

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦「大董」蔡明忠賽前現身新莊棒球場，勉勵富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦「大董」蔡明忠賽前現身新莊棒球場，勉勵富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊又陷入新一波連敗地獄，今天帶著6連敗、主場7連敗在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，「大董」蔡明忠賽前現身，集合全隊開會談話約30分鐘，球團釋出他的談話內容，他向全隊表示，自己雖沒打過棒球，但熱愛棒球，也常常睡覺夢到球隊狀況，公司會繼續做球隊的後盾，盼全隊戰績提升，成為球迷的驕傲。

悍將今天賽前在總教練陳金鋒結束媒體聯訪後，全隊即一段時間完全消失場上，引起媒體關注，稍後證實是蔡明忠到場集合全隊講話，半小時後也跟著團隊一起走到場上，與陳金鋒、領隊林華韋、副領隊林威助、郭泰源等人談話，而蔡明忠坐鎮穩定軍心後即離開球場，因他今天本就有其他行程，是特地到場鼓勵悍將。

賽前被問到蔡明忠說了什麼，范國宸透露，大董來鼓勵大家，希望大家不要沒有信心，「他很照顧我們，每場比賽都有看，很投入在球隊裡。」領隊林華韋也說：「大董來鼓勵大家，讓大家可以找回打球的初衷，回報球迷對我們的支持。」至於詳細談話內容，林華韋表示，稍後球團會整理。

球團透過粉絲團釋出蔡明忠的談話內容，他鼓勵球員不管輸或贏，都要緊密結合在一起，從失敗中學習，作為以後成長的養分，最重要是找回熱愛打球的初心。蔡明忠也謝謝悍將球迷，他表示，悍將的每一場球，他都有看，為大家加油，有時在關鍵的時刻，他也會緊張到不敢看，「打球沒有不在意戰績的，我也很在意戰績，和我們的球迷一樣，現在戰績不好，對我們不離不棄的這些球迷，我們更要感謝他們。」

蔡明忠表示，棒球是台灣最熱門的運動，自然大家討論也很多，球迷「愛之深責之切」的發言，我們對他們的指教也要欣然接受，心胸放寬大一點，大家團結在一起。

蔡明忠說，現在球隊戰績大家都很清楚，球場上勝敗是兵家常事，在球場上犯錯都會有，希望大家不要因為犯錯而氣餒，現在球隊少了喜歡打棒球，享受球賽的氣氛，大家壓力大反而綁手綁腳。他鼓勵球員，要溝通要團結，從失敗中學習作為以後成長的參考。

蔡明忠說，雖然自己沒有打過棒球，但他很熱愛棒球，自從富邦接手棒球之後，他也和許多懂棒球的人一起看棒球，甚至坐了四小時車去十二強決賽幫中華隊加油，「我越來越覺得棒球是讓人著迷的運動，我從看不懂，到現在看得懂一些皮毛，我們的每一場球賽我都有看，深深感受對棒球有更深一層的體會和熱愛。聽說轉播比賽的錢公，看到輸球很扼腕、要吃助眠劑睡覺，我雖然沒有這麼嚴重，但我睡覺也會做夢、夢到我們球隊狀況。」

他強調，公司能做的就是做球隊最堅強的後盾，球團這邊也很多有創意活動和球迷互動，也讓我們球迷和球隊緊密的結合，我們是在一個很好的球迷基礎上，希望球隊戰績回升，讓球迷感到驕傲。

富邦「大董」蔡明忠賽前現身新莊棒球場，勉勵富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦「大董」蔡明忠賽前現身新莊棒球場，勉勵富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供

林華韋 棒球 陳金鋒

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