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日職／生涯92場完投笑稱「廉價勞工」 郭泰源看古林睿煬控球變好

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導

旅日成就最高的台灣選手「東方特快車」郭泰源，看古林睿煬在日職賽場上投出「瘋狗級」完封勝，注意到他的控球變穩定，肯定他：「我想他應該沒什麼問題吧！」他也點出，古林睿煬的課題在於對手開始研究、對他比較了解之後，「這是他要去克服的。」

古林睿煬11日演出在日職一軍的第三場登板，面對樂天金鷲隊，以98球投完9局，僅被敲2支安打、無失分，送出7次三振、沒有保送，最快球速154公里，成為史上第10位在日職締造完封勝的台灣投手，百球以內則是史上第三人，過去僅有郭泰源、陳偉殷兩大強投曾經締造紀錄。

郭泰源日本職棒時期累積117勝，為外籍選手紀錄，生涯共計24場完封、92場完投，留下滿滿經典戰役，像是1985年6月4日對火腿隊投出無安打比賽，1988年4月23日郭泰源對近鐵以86球飆出完封勝，而這一戰也隨著古林睿煬的好投，再次月上媒體版面。

郭泰源透露，先前有看一場古林睿煬的比賽，完封勝那一場看到一半，第一場可能比較緊張，投完第一場之後就會比較順暢、壓力沒那麼大，「從電視上看，控球比較進步，現在控球比較穩定，球質本來就不錯。」他指出，現在對手對他還不是很熟悉，「當然對方會去研究，等他們情蒐之後，對他比較熟悉，就是古林要去克服的。」

被問到是否記得自己投過多少完投或完封，郭泰源搖頭說：「毋知欸！」聽聞數據後也意外，「有那麼多喔！是喔！哇噻，廉價勞工喔！」他說現代棒球和以前不太一樣，現在光是完投都很少見，超過一百球就要換，「以前沒有在看幾球，看投到哪裡算哪裡。」

他也好奇詢問為何火腿將古林睿煬降下二軍，得知是因火腿輪值人手太多，笑答：「投1休10不錯不錯，可以休那麼久。」他也提到，這對先發投手調整來說，有時並不是那麼容易，如果火腿可以這樣運作順暢，投手都調整得宜當然是最好。

古林睿煬 火腿 郭泰源

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