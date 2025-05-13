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中職／曾峻岳無用武之地伺機登板 鋒總談2牛棚「沒他們問題會更大」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將投手曾峻岳。聯合報系資料照
富邦悍將投手曾峻岳。聯合報系資料照

富邦悍將隊戰績低迷尚在尋求突破口，終結者曾峻岳的出賽數也引起討論，總教練陳金鋒表示，球隊還是要靠團體去運作，不能因為現在狀況就移動他的定位；至於棄將加入的廖任磊、李吳永勤，儘管帳面成績不出色，陳金鋒肯定兩人功勞，「如果沒有他們，現在球隊問題會更大。」

悍將至今天賽前僅打下7勝21敗，勝率2成5，領先的時候並不多，也讓曾峻岳幾乎無用武之地，目前僅出賽9場，為各隊終結者最少。

陳金鋒表示，暫時還是會按照他的定位安排，球隊要靠團體去運作，不能因為現在狀況就去移動他的定位，像是提前到6局登板之類的，有時分數差距比較大或是較久沒出賽，曾峻岳確實也會主動提出要上場，「時間確實比較難去掌控。」

悍將本季傷兵眾多影響調度，必須倚賴戰力外網羅的選手撐起牛棚，廖任磊出賽14場、李吳永勤也達13場，談到兩人貢獻，陳金鋒表示，用帳面數字衡量兩人貢獻比較不公平，「如果沒有他們，現在球隊問題會更大，很多選手受傷還沒回來，很多時候要靠他們，他們在之前球隊出賽不像現在這麼多，現在是比較沒辦法的時間點。」

富邦悍將 廖任磊 曾峻岳 陳金鋒

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