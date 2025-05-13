中職／大董來了！蔡明忠集合悍將開會 親看練球與鋒總、林桑談話

富邦悍將隊戰績一瀉千里，今天在新莊棒球場力求止敗，賽前「大董」蔡明忠現身，與全隊談話約30分鐘，更親自上場督軍賽前練習。

悍將目前處於6連敗、主場7連敗，今天回到新莊棒球場作戰，賽前練球時間開始後，全隊消失半小時以上引起關注，隨後證實是因大董蔡明忠集合談話，練球開始後，他也走到場上，表示自己也是第一次看練球，他隨後走上場與陳金鋒、林威助等人一一談話，罕見畫面引起圍觀。

領隊林華韋表示，「大董來鼓勵大家，讓大家可以找回打球的初衷，回報球迷對我們的支持。」被問到是否有關於教練團異動的討論，他回應：「沒有」。