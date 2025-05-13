中職／接棒！吉力吉撈出任北市職棒工會理事長
臺北市職業棒球員職業工會12日舉辦理事長交接典禮，由「台灣隊長」陳傑憲卸任，將接力棒正式交給新任理事長——火力強打的吉力吉撈·鞏冠，象徵責任的傳承與工會發展新篇章。臺北市勞動局由副局長梁蒼淇代表出席，親自見證這場關鍵時刻，展現市府力推運動之都的決心，以及對職業運動員與工會制度的高度重視。
臺北市勞動局由副局長梁蒼淇表示，工會理事長與幹部不僅承擔了球員的信任，也成為政府與產業之間的橋梁，促使我們在多項關鍵制度上有所突破。勞動局未來將持續與工會攜手合作，聚焦推動深化團體協約制度、強化勞資對話、建立對等互惠的夥伴關係，為球員權益與職業運動產業注入更多發展動能。
吉力吉撈表示，自己從小就夢想透過棒球影響台灣，如今能夠為球員發聲、協助工會進步，是一份榮幸也是使命。職業選手不只是場上的選手，更是社會上的榜樣。
勞動局指出，成立於1995年的臺北市職棒工會，是台灣第一個由職業運動員自主組成的工會，從創立、沉寂到復會，始終是球員發聲的重要平台。陳傑憲在第6屆理事長任內，推動與中華職棒聯盟簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，為球員勞動權益立下重要里程碑。
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