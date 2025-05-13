快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

中職／帥又有心！唐肇廷的感謝用唱的 24日賽後獻唱4首歌

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊唐肇廷今年卸下選手身分，轉任二軍教練，將用歌聲說出感謝，24日賽後將演唱4首歌。圖／統一獅隊提供
統一獅隊唐肇廷今年卸下選手身分，轉任二軍教練，將用歌聲說出感謝，24日賽後將演唱4首歌。圖／統一獅隊提供

統一獅隊唐肇廷傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日台南棒球場賽事連續兩天推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」感謝會，更多細節曝光，唐肇廷將用歌聲說出感謝，賽後將演唱4首歌。

獅隊為了感謝選手們對於球隊的貢獻與支持，特別規畫唐肇廷及傅于剛感謝會，讓選手們能夠跟長期支持他們的球迷道聲感謝有你。

24日賽前活動特別舉辦「唐肇廷感謝有你」簽名會及球迷獻花活動外，賽後活動也將有「快艇與您有樂感謝音樂會 SING FOR U」，唐肇廷帥氣外表、好聲音，深獲許多球迷喜歡，這一次的感謝會活動，唐肇廷想跟每一位球迷說：「那些年沒說出的謝謝，這次用唱的。」

「快艇與您有樂感謝音樂會 SING FOR U」，唐肇廷將以4首歌曲表達內心的感謝，跟每一位幫助過他，支持他的道聲感謝。

演唱歌語

第一首：從第一朵綻放，到最後一眼凝望，謝謝你們看見我

第二首：從第一聲喝彩，到最後一次謝幕，謝謝你們

第三首：曾經站在聚光燈下，如今只想在街燈下靜靜告別

第四首：不回頭，不挽留，但我會永遠記得站在這裡的每一刻

傅于剛 唐肇廷 快艇

延伸閱讀

中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

中職／統一獅辦唐肇廷、傅于剛感謝會 選手生涯謝幕不無聲告別

中職／一開始想要逃 吉力吉撈接手工會盼續用肢體語言發揮影響力

中職／李東洺對雄鷹連12局未失分 新莊登板為悍將6連敗解危

相關新聞

中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

台鋼雄鷹隊今天前進新莊棒球場，再度叩關5成勝率，本季前5次在差1勝就能勝場追平敗場的情況下，都在下一場輸球，今天將由洋投...

經典賽／日本監督談再戰台灣盼先握領先 日媒警戒古林睿煬

日本隊監督井端弘和昨天度過50歲生日，接受日本媒體聯訪談到明年世界棒球經典賽願景，期望再攀「世界一」，他也聊到去年世界1...

中職／接棒！吉力吉撈出任北市職棒工會理事長

臺北市職業棒球員職業工會12日舉辦理事長交接典禮，由「台灣隊長」陳傑憲卸任，將接力棒正式交給新任理事長——火力強打的吉力吉撈·鞏冠，象徵責任的傳承與工會發展新篇章。臺北市勞動局由副局長梁蒼淇代表出席，

中職／大董來了！蔡明忠集合悍將開會 親看練球與鋒總、林桑談話

富邦悍將隊戰績一瀉千里，今天在新莊棒球場力求止敗，賽前「大董」蔡明忠現身，與全隊談話約30分鐘，更親自上場督軍賽前練習。

中職／帥又有心！唐肇廷的感謝用唱的 24日賽後獻唱4首歌

統一獅隊唐肇廷、傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日台南棒球...

中職／統一獅辦唐肇廷、傅于剛感謝會 選手生涯謝幕不無聲告別

統一獅隊唐肇廷、傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日台南棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。