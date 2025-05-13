中職／帥又有心！唐肇廷的感謝用唱的 24日賽後獻唱4首歌
統一獅隊唐肇廷、傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日台南棒球場賽事連續兩天推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」感謝會，更多細節曝光，唐肇廷將用歌聲說出感謝，賽後將演唱4首歌。
獅隊為了感謝選手們對於球隊的貢獻與支持，特別規畫唐肇廷及傅于剛感謝會，讓選手們能夠跟長期支持他們的球迷道聲感謝有你。
24日賽前活動特別舉辦「唐肇廷感謝有你」簽名會及球迷獻花活動外，賽後活動也將有「快艇與您有樂感謝音樂會 SING FOR U」，唐肇廷帥氣外表、好聲音，深獲許多球迷喜歡，這一次的感謝會活動，唐肇廷想跟每一位球迷說：「那些年沒說出的謝謝，這次用唱的。」
「快艇與您有樂感謝音樂會 SING FOR U」，唐肇廷將以4首歌曲表達內心的感謝，跟每一位幫助過他，支持他的道聲感謝。
演唱歌語
第一首：從第一朵綻放，到最後一眼凝望，謝謝你們看見我
第二首：從第一聲喝彩，到最後一次謝幕，謝謝你們
第三首：曾經站在聚光燈下，如今只想在街燈下靜靜告別
第四首：不回頭，不挽留，但我會永遠記得站在這裡的每一刻
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
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