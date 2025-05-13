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中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？
台鋼雄鷹隊今天前進新莊棒球場，再度叩關5成勝率，本季前5次在差1勝就能勝場追平敗場的情況下，都在下一場輸球，今天將由洋投艾速特把關此戰，面對富邦悍將隊。
雄鷹今年目標飛進季後賽，上半季展現不俗競爭力，勝率多次在逼近5成打轉，只是這猶如一道「魔王關」，前5次挑戰都失手，最近一次為13勝14敗時，在5月7日澄清湖棒球場以4：9不敵味全龍隊。
雄鷹前5次挑戰5成勝率，共碰到4支球隊，被龍隊擋下2次，其他3隊各一次；今天將是在挑戰5成勝率關卡時首度碰到悍將。
悍將本季對戰雄鷹取得3勝2敗，是目前唯一握有優勢的對戰組合，此役由李東洺先發，本季已碰上雄鷹2場，合計投12局無失分。
雄鷹戰績 下一場比賽
2勝3敗 2：5(vs.樂天桃猿)
3勝4敗 6：7(vs.統一獅）
7勝8敗 1：2(vs.味全龍）
12勝13敗 6：9(vs.中信兄弟）
13勝14敗 4：9(vs.味全龍）
14勝15敗 今晚面對富邦悍將
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
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