中職／雄鷹前5度挑戰「5成關」被4隊擋下 第6度闖關能否破悍將？

台鋼雄鷹隊今天前進新莊棒球場，再度叩關5成勝率，本季前5次在差1勝就能勝場追平敗場的情況下，都在下一場輸球，今天將由洋投艾速特把關此戰，面對富邦悍將隊。

雄鷹今年目標飛進季後賽，上半季展現不俗競爭力，勝率多次在逼近5成打轉，只是這猶如一道「魔王關」，前5次挑戰都失手，最近一次為13勝14敗時，在5月7日澄清湖棒球場以4：9不敵味全龍隊。

雄鷹前5次挑戰5成勝率，共碰到4支球隊，被龍隊擋下2次，其他3隊各一次；今天將是在挑戰5成勝率關卡時首度碰到悍將。

悍將本季對戰雄鷹取得3勝2敗，是目前唯一握有優勢的對戰組合，此役由李東洺先發，本季已碰上雄鷹2場，合計投12局無失分。